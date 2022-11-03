Собрания, пайки и гастрономы: предпраздничные атрибуты Читы советской

Впереди – три дня выходных, увеличение дней отдыха произошло за счет Дня народного единства – праздника нового и пока ще мало понятного значительной части населения России. А на следующей недели в буднях пройдет 105-летие Октябрьской революции, некогда главного праздника страны, которой больше нет. Давайте же вспомним, по каким поводам и как гуляли раньше советские люди…

Фото: Zab.ru Zab.ru

Вообще-то сейчас праздников хватает. Вкупе с выходными, отдыхаем мы не менее трети года. А вот раньше всего-то и было: 1 января, 8 марта, 1 мая, День Победы, 7 ноября и День конституции. Вот и все. Зато какими они были долгожданными…

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Официальная часть

А начиналось все с торжественных собраний. Они предшествовали практически каждому празднику. В актовых зала и красных уголках. В ленинских комнатах, в цехах и лабораториях, трудящихся собирали после рабочего дня. За столом, покрытым красной тканью и увенчанном графином с водой, восседали руководитель предприятия, парторг, профорг, почетные делегаты из народа и приглашенный товарищ из райкома партии. Делался доклад об успехах, затем журили лодырей и бракоделов. Объявляли благодарности передовиками, райкомовский гость рассказывал о международном положении, и наконец, официальная часть завершалась. Но горе было тому, кто манкировал сим мероприятием. Грозило это выговором и как следствие – лишением премии.

А потом из сумок и портфелей доставались домашние салаты, разносолы и пирожки, мужики вынимали припрятанные водочку и винцо и начинались простые и добрые разговоры о детях и внуках, о строительстве дач и ремонте «жигулей». А вот традиции заседать в предприятиях общепита, называя все это модным ныне словом «корпоратив» — не было. И заведений было раз – два и обчелся. И неуютно там было. Не располагало к задушевным беседам.

А вот хоровое пение присутствовало всегда. «Ой, мороз-мороз» и «По диким степям Забайкалья» являлись постоянным финалом советских профессиональных застолий.

Детский мир

Первыми одноклассников поздравляли девчонки. Скидывались и покупали в «Сувенирах» какие-нибудь незатейливые памятные подарочки: ландшафтики, блокнотики и прочее. Через две недели пацаны делали аллаверды и столь же милые бесполезные вещицы заранее, до уроков, раскладывались на партах.

А вот для родителей было принято изготавливать подарки собственными руками. Потому накануне праздников в детских комнатах шли свои производственные процессы: рисование, вышивка, лепка, либо работы по дереву. Во многих советских квартирах стоял чад и дым – то мальчишки выжигали специальными приборами на фанерках поздравительные тексты и рисунки.

Праздник живота

Еще одна предпраздничная примета: гастрономическая. В профкомах предприятий и организаций выдавали праздничные пайки, которые еще именовались «заказы». На фоне сегодняшнего изобилия перечень продуктов может вызвать лишь улыбку. Но тогда содержимое серых кульков, уложенных в авоське, обещало почти неземные удовольствия. Итак, что же подкидывали трудящимся в канун праздников?

В обязательном порядке – кило гречки. Это парадокс, но крупа была действительно дефицитной. И это в стране, занимающей первое место по посевным площадям. Далее присутствовали рыбные консервы – шпроты или горбуша. В особых случаях паек утяжелялся красно-зеленой баночкой лососевой икры. Наличествовал тут килограмм копченой колбасы или другой мясной деликатес в том же объеме, болгарская овощная и фруктовая консервация, знаменитые конфеты «Птичье молоко» (причем нашей местной фабрики «Ингода»), индийский чай «со слоном», вино «Букет Молдавии» и коньяк «Белый аист». В целом, набор продуктов обходился примерно в двадцать пять целковых.

Предприятия городской торговли тоже не оставались в стороне. По городу моментально проносились слухи о том, что в «Юбилейном» «выкинули» корейку, а в «Темпе» дают венгерских бройлерных цыплят. Матерые опытные домохозяйки умудрялись занимать места в очередях, сразу в нескольких читинских культовых гастрономах, и к вечеру являлись домой усталыми, но нагруженными всяческими деликатесами.

И вот на следующий день, под аккомпанемент транслируемых демонстрации или парада, сперва с площади Ленина, а затем с Красной площади, в квартирах советских граждан жарили, пекли и строгали овощи. И вот уже пламенели на столах винегреты, матовым блеском отражали свет холодцы, скупо возлежала на тарелочках пайковая колбаска, исходило паром пышное пюре в обрамлении котлет, одетых в прожаренную корочку, и нежилась под кольцами лучка селедочка. И садились, и выпивали, и закусывали, под праздничный «Голубой огонёк».

Кто учится — тот ест

Единственным почти официальным поводом для коллективного посещения ресторана была защита кандидатской или докторской диссертации. Таков был прочный советский обычай. Деньги на мероприятие диссертант начинал копить чуть ли не раньше, чем садился за написание труда. Устанавливались контакты с администрацией питейного заведения, обговаривались меню и размеры «гонорара» шеф-повару и официантам. Однако с середины 70-х годов такие банкеты были запрещены. Так что новоиспеченные кандидаты и доктора теперь вынуждены были устраивать застолья в своих квартирах.