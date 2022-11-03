Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Что нельзя делать 3 ноября в Илларионов день

Мира Маркина

3 ноября в народе прозвали Илларионов день в честь Иллариона Великого из Палестины, который стал отшельником, а все свое имущество раздал нищим. С этим днем связано много примет и запретов. О том, что категорически нельзя делать в Илларионов день, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 3 ноября в Илларионов день
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 3 ноября

  • Ни в коем случае нельзя отправляться в дорогу: в поездке будут сопровождать разного рода неприятности.
  • Воздержитесь от ссор и выяснения отношений, в противном случае можете навлечь на себя беду.
  • Для безделья этот день тоже не подходит: лентяев будут ожидать финансовые трудности.
  • Нельзя поднимать ничего с земли: наши предки верили, что в этот день нечистые силы подкидывают людям вещи, которые принесут несчастья.

Что надо делать 3 ноября

  • Традиционно в этот день женщины и девушки занимались рукоделием: вязали, шили, вышивали. Считалось, что так можно принести в дом спокойствие и уют.
  • Провести день с семьей и близкими людьми.
  • Печь оладьи, таким образом наши предки защищали свои дома от злых духов.

4 подарка, которые нельзя дарить людям

Народные приметы 3 ноября

  • Много снега выпало и он не растаял, значит в следующем году будет хороший урожай хлеба.
  • Ярко-красный закат предвещает морозную и ясную погоду в течение всего месяца.
  • Листья не все опали с деревьев — зима будет морозной.
  • Солнечная погода в Илларионов день обещает скорое похолодание.
  • Туман с утра — зима будет теплой.
Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители