Что нельзя делать 3 ноября в Илларионов день

3 ноября в народе прозвали Илларионов день в честь Иллариона Великого из Палестины, который стал отшельником, а все свое имущество раздал нищим. С этим днем связано много примет и запретов. О том, что категорически нельзя делать в Илларионов день, читайте в материале «Рамблера».