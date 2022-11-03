Что нельзя делать 3 ноября в Илларионов день

3 ноября в народе прозвали Илларионов день в честь Иллариона Великого из Палестины, который стал отшельником, а все свое имущество раздал нищим. С этим днем связано много примет и запретов. О том, что категорически нельзя делать в Илларионов день, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 3 ноября
- Ни в коем случае нельзя отправляться в дорогу: в поездке будут сопровождать разного рода неприятности.
- Воздержитесь от ссор и выяснения отношений, в противном случае можете навлечь на себя беду.
- Для безделья этот день тоже не подходит: лентяев будут ожидать финансовые трудности.
- Нельзя поднимать ничего с земли: наши предки верили, что в этот день нечистые силы подкидывают людям вещи, которые принесут несчастья.
Что надо делать 3 ноября
- Традиционно в этот день женщины и девушки занимались рукоделием: вязали, шили, вышивали. Считалось, что так можно принести в дом спокойствие и уют.
- Провести день с семьей и близкими людьми.
- Печь оладьи, таким образом наши предки защищали свои дома от злых духов.
Народные приметы 3 ноября
- Много снега выпало и он не растаял, значит в следующем году будет хороший урожай хлеба.
- Ярко-красный закат предвещает морозную и ясную погоду в течение всего месяца.
- Листья не все опали с деревьев — зима будет морозной.
- Солнечная погода в Илларионов день обещает скорое похолодание.
- Туман с утра — зима будет теплой.