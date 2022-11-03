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3 часа назад

Как появилось слово «тунеядец»

Мария Кимакович

Слово «тунеядец» чаще всего связывают с советской эпохой, но когда же по-настоящему вошло в обиход и что на самом деле означало? Читайте об этом в материале «Рамблера».

Как появилось слово «тунеядец»
Фото: Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

В Советском Союзе тунеядцами называли бездельников, не имеющих определенного места работы. С ними отчаянно боролись, их не любили и старались искоренить, пытаясь обеспечить всех лентяев какой-никакой, но работой.

Но само слово «тунеядец» хоть и ассоциируется прочно чаще всего с эпохой СССР, на самом деле появилось задолго до этого. Образовано оно от двух старославянских корней: «туне» и «ясти».

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Первое употреблялось в значении «напрасно», второе означало «есть» (то есть употреблять пищу). Соединение этих двух корней в одно слово давало значение что-то вроде «напрасный едок». По сути, тот же бездельник, которого приходится кормить другим людям.

Так и появилось слово «тунеядец», которое в литературный обиход прочно вошло в XIX веке и используется по сей день.

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