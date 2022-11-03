«Боевые прачки»: как воевали самые необычные части Красной Армии

Читая о Великой Отечественной войне, о ее героях и подвигах, мы не часто встречаем упоминания о тех, кто сыграл незаметную, но немаловажную роль в победе Красной Армии над фашистскими захватчиками – о прачках. А между тем именно они под пулями, в холод и зной, бок о бок с бойцами прошли всю войну, от края до края.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Вши как бедствие

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Уже в самом начале войны санитарно-эпидемиологическая обстановка в рядах Красной Армии была почти катастрофической. Как в тылу, так и на фронте люди страдали от дизентерии, тифа, малярии и других инфекционных заболеваний. Одной из самых главных причин сложившейся ситуации, бесспорно, являлась царившая повсеместно антисанитария. Настоящей напастью стал для армейцев педикулез. Именно вши разносили всевозможные заболевания и доставляли немалый дискомфорт, а платяная вошь так и вовсе нестерпимые боли.

Солдаты стирали обмундирование, используя помощь жителей той местности, в которой они находились, стирали в госпиталях, а чаще всего обслуживали себя сами. Однако эти действия носили нерегулярный характер, а качество стирки оставляло желать лучшего. Поэтому, согласно статистике, уже к осени 1941 года на фронте педикулезом страдали более 80% военнослужащих.

Именно поэтому в феврале 1942 года Государственный Комите­т Обороны издает постановление «О мероприятиях по предупреждению эпидемических заболева­ний в стране и Красной Армии». В том же месяце были сформированы 2 сотни полевых прачечных отрядов. Понятно, что служили в них преимущественно женщины из числа вольнонаемных.

Слезали кожа и ногти

Для стирки белья полевые прачки в основном использовали собственные руки. Вместо стиральных машин - корыта и ребристые доски. Как вспоминают многие прачки, от постоянного контакта с моющими средствами и механического воздействия на руках слезали кожа и ногти. Да и грыжи от тяжелого труда были не редкостью.

Для того, чтобы избавить солдат от пагубного присутствия паразитов, белье кипятили в котлах на кострах, обрабатывали дустом, который, кстати, оказался малоэффективным, а также стирали специальным мылом «К» от насекомых. Но даже мыла порой не хватало. И смекалистые прачки нашли выход. Так же, как и наши далекие предки, женщины пользовались обыкновенной золой.

Нательное белье и обмундирование солдат поступало в прачечные отряды не только с паразитами, но с пятнами крови и следами от пуль. Поэтому эта и без того нелегкая работа приносила еще и душевные муки. Стирали и плакали. В день одна женщина отстирывала около 80 комплектов одежды.

Стирать приходилось не только нижнее белье или форму, но и даже перевязочные материалы для госпиталей. Медикаментов не хватало, поэтому зачастую санитары использовали одни и те же выстиранные бинты по несколько раз.

Вслед за армией перемещались и полевые прачечные отряды. Чаще всего на обычных телегах, запряженных лошадьми.

Заслуженные награды

Приблизительно на 3-ем году войны частота инфекционных заболеваний стала значительно снижаться. А к 1945 году педикулез на фронте вообще стал редкостью. Несомненно, не последнюю роль в этом сыграли и женщины-прачки из полевых отрядов.