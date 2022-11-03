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2 часа назад

Почему нам очень жаль фиговых ос

Мира Маркина

Инжир – плод фигового дерева. Само по себе это растение сильно отличается от собратьев. Например, его цветок находится внутри плода, а не снаружи, как обычно. И с этой особенностью связан печальный факт, о котором сегодня расскажет “Рамблер”.

Почему нам очень жаль фиговых ос
Фото: unsplash.comunsplash.com

Хотя цветок фигового дерева имеет необычное расположение, он должен опыляться. Иначе вкусных плодов не собрать. “На помощь” деревьям приходят бластофаги или “фиговые осы”.

Wikimedia.org

Представим, что беременное насекомое с пыльцой наперевес ищет безопасное место, где может отложить яйца. Оса замечает плод с отверстием-входом и устремляется туда. Так самка попадает внутрь фиги. Но при этом она теряет крылья, потому что отверстие совсем крошечное. Они осе и не понадобятся: ее цикл жизни завершится внутри плода, когда она отложит яйца и опылит фигу.

Новые осы появятся на свет, займутся взаимным оплодотворением. Затем самцы “прокопают” тоннели, чтобы беременные самки могли покинуть плод инжира и опылить другие соцветия. Так некоторые осы мужского пола никогда и не видят белого света, а фига превращается в природный инкубатор.

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Если вы уже потянулись выбрасывать купленный инжир, не спешите. Весь описанный выше процесс происходит только в деревьях с “мужскими” плодами. На прилавки магазинов они, как правило, не попадают.

Но риск столкнуться с мертвой осой внутри инжира все-таки есть. Потому что иногда самки ошибаются и выбирают плоды “женского” дерева. В таких фигах не будет личинок, но останется тушка осы. Хорошая новость: ферменты плода “переварят” ее и превратят в сок.

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