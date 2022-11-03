Почему нам очень жаль фиговых ос

Инжир – плод фигового дерева. Само по себе это растение сильно отличается от собратьев. Например, его цветок находится внутри плода, а не снаружи, как обычно. И с этой особенностью связан печальный факт, о котором сегодня расскажет “Рамблер”.
Хотя цветок фигового дерева имеет необычное расположение, он должен опыляться. Иначе вкусных плодов не собрать. “На помощь” деревьям приходят бластофаги или “фиговые осы”.
Представим, что беременное насекомое с пыльцой наперевес ищет безопасное место, где может отложить яйца. Оса замечает плод с отверстием-входом и устремляется туда. Так самка попадает внутрь фиги. Но при этом она теряет крылья, потому что отверстие совсем крошечное. Они осе и не понадобятся: ее цикл жизни завершится внутри плода, когда она отложит яйца и опылит фигу.
Новые осы появятся на свет, займутся взаимным оплодотворением. Затем самцы “прокопают” тоннели, чтобы беременные самки могли покинуть плод инжира и опылить другие соцветия. Так некоторые осы мужского пола никогда и не видят белого света, а фига превращается в природный инкубатор.
Если вы уже потянулись выбрасывать купленный инжир, не спешите. Весь описанный выше процесс происходит только в деревьях с “мужскими” плодами. На прилавки магазинов они, как правило, не попадают.
Но риск столкнуться с мертвой осой внутри инжира все-таки есть. Потому что иногда самки ошибаются и выбирают плоды “женского” дерева. В таких фигах не будет личинок, но останется тушка осы. Хорошая новость: ферменты плода “переварят” ее и превратят в сок.