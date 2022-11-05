3 финала известных сказок, которые не дадут вам заснуть

Сказка, как элемент фольклора, передается из поколения в поколение. Она обрастает новыми подробностями и сюжетными поворотами. А какие-то поступки героев вовсе упраздняются. Немалую роль в этом процессе сыграла эпоха анимации и кинематографа. Потому сейчас сложно представить, что герои всеми любимых сказок были далеко не такими, какими мы привыкли их считать. Сегодня “Рамблер” расскажет о трех сказках, которые в оригинале оказались невероятно жестокими.

Фото: Кадр из фильма "Братья Гримм" Кадр из фильма "Братья Гримм"

“Красная Шапочка”

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Как выглядит финал всеми любимой детской сказки? Бабушку и внучку спасают дровосеки, достав из живота обжоры-волка. Все живут долго и счастливо. Однако в одной из первых версий этой сказки все было не совсем так.

Бабушка не доживет до встречи с внучкой. Когда Красная Шапочка приходит в гости, переодетый Волк угощает девочку пирожками с мясом и вином. И внучка даже не подозревает, откуда “бабуля” взяла начинку и напиток. Затем Волк предлагает Красной Шапочке сжечь всю ее одежду в камине и лечь в постель. Так он ее и съедает.

“Русалочка”

По сюжету диснеевского мультфильма, Русалочка не только навсегда возвращает голос, но и остается человеком. Она выходит замуж за возлюбленного – принца Эрика – и живет долго и счастливо.

Но в оригинальной версии Ганса Христиана Андерсена Русалочке дают выбор: или всю жизнь мучиться от боли в новообретенных ногах, или избавиться от недуга, капнув на стопы кровью предавшего ее принца. Для убийства Эрика сестры Русалочки получили у ведьмы Урсулы заговоренный кинжал. Но героиня не может пойти на такой шаг. Она погибает и превращается в морскую пену.

“Белоснежка и семь гномов”

В диснеевском мультфильме о Белоснежке финал можно назвать открытым. Девушку спасает принц, в которого она влюблена, и они вдвоем на коне отправляются ко дворцу. Что стало с отцом Белоснежки, Злой королевой и гномами – неизвестно. Ответ есть у авторов оригинального сюжета.

Сказки братьев Гримм славятся своей мрачностью. Начнем с деталей: в их интерпретации Злая королева просит у охотника не сердце Белоснежки, как доказательство гибели соперницы, а печень и легкие падчерицы. Ведь мачеха не прочь отобедать ими.