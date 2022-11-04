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4 часа назад

Что нельзя делать 4 ноября

Мира Маркина

Верующие 4 ноября отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых в православной церкви. Что нельзя делать в этот день, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 4 ноября
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Один из основных запретов, как всегда, связан с трудом: не стоит сегодня выполнять тяжелую работу. Наши предки были убеждены, что женщинам нельзя 4 ноября убираться, готовить, стирать и заниматься рукоделием. Лучше перенести все дела на другой день, чтобы не навлечь на себя беду.

Плохой приметой на Казанскую считается злиться и ругаться, желать что-то плохое другим людям. Лучше держаться подальше от конфликтов, иначе весь негатив обернется в вашу сторону.

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Также приметы гласят, что 4 ноября - плохой день для того, чтобы отправляться в путешествие. На Руси верили, что покинувший дом человек не сможет долгое время найти обратную дорогу и вернуться.

Согласно погодным приметам, если день выдался ясным и солнечным, скоро похолодает. Если на улице туманно, погода будет теплой, а, если дует продолжительный южный ветер, скоро выпадет снег.

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