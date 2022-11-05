Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу

Дмитриевская родительская суббота – поминальный день, в который православная церковь молится за всех усопших. Она предшествует дню памяти святого великомученика Дмитрия Солунского, который отмечается 8 ноября, и была установлена князем Дмитрием Донским. В этом году родительская суббота выпала на 5 ноября. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

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В Дмитриевскую родительскую субботу нельзя ругаться с родными. На Руси верили, что иначе усопшие увидят, что их потомки не живут в мире и не уважают друг друга.

В поминальный день не стоит прясть и шить, а также стирать и полоскать белье. Считается, что можно "замылить" глаза умершим. Однако остальная работа сегодня не запрещается.

Приметы также гласят, что в Дмитриевскую родительскую субботу нельзя плакать, горевать и тосковать по умершим. Наоборот, лучше вспомнить о них со светлой радостью и любовью.