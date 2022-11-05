Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу

Мира Маркина

Дмитриевская родительская суббота – поминальный день, в который православная церковь молится за всех усопших. Она предшествует дню памяти святого великомученика Дмитрия Солунского, который отмечается 8 ноября, и была установлена князем Дмитрием Донским. В этом году родительская суббота выпала на 5 ноября. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

В Дмитриевскую родительскую субботу нельзя ругаться с родными. На Руси верили, что иначе усопшие увидят, что их потомки не живут в мире и не уважают друг друга.

В поминальный день не стоит прясть и шить, а также стирать и полоскать белье. Считается, что можно "замылить" глаза умершим. Однако остальная работа сегодня не запрещается.

Покров Пресвятой Богородицы: дата, приметы, история праздника

Приметы также гласят, что в Дмитриевскую родительскую субботу нельзя плакать, горевать и тосковать по умершим. Наоборот, лучше вспомнить о них со светлой радостью и любовью.

Наши предки считали, что в родительскую субботу не место шумным застольям с распитием алкоголя. Лучше в этот день сходить на кладбище, в церковь и помолиться за умерших родственников и друзей.

Истории,ПРЕДОК,Дмитрий Донской,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители