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2 часа назад

Что нельзя делать 6 ноября

Мира Маркина

В православной церкви 6 ноября отмечают день иконы Скорбящей Божией Матери, которую также называют "Всех скорбящих Радость". Что нельзя делать в этот день, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 6 ноября
Фото: pxhere.compxhere.com

В день иконы Скорбящей Божией Матери считается плохой затеей заводить новые знакомства и начинать близко общаться с кем-либо. Согласно поверьям, этот человек может оказаться обманщиком.

Плохая примета — принимать подарки от противоположного пола 6 ноября. От всех презентов лучше отказаться. Считается, что именно в этот день человека очень легко приворожить.

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Наши предки также верили, что разбитая 6 ноября посуда или зеркало — плохой знак, который может быть предвестником скорой кончины кого-либо из близких. Поэтому сегодня стоит очень аккуратно обращаться с хрупкими, бьющимися предметами.

При этом 6 ноября — отличный день, чтобы совершать сделки по недвижимости. Согласно приметам, они будут крайне удачными.

Есть еще несколько примет: если сегодня на улице выпал снег, это к добру, а если за вами весь день ходит белая собака, ваш ждет счастливая жизнь без финансовых проблем.

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