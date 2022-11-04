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3 часа назад

Названа стоимость установки памятника Александру III в Москве

Мария Кимакович

Цена, в которую обошлась скульптура императора в дореволюционной России, была озвучена в Telegram-канале «История Москвы».

Названа стоимость установки памятника Александру III в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Установка памятника императору Александру III в Москве в 1912 году потребовала колоссальных сил и средств. На постройку скульптуры ушло 12 лет и 2,5 миллиона рублей, которые собирали по всей стране.

Но памятник, который обошелся россиянам в такую крупную сумму, просуществовал всего 6 лет: в 1918 году его демонтировали.

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Сегодня жители и гости столицы на этом месте могут увидеть установленную в 2017 году скульптуру под названием «Воссоединение».

Ранее стало известно, что последнее письмо Леннона продали за 64 тыс. долларов.

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