Названа стоимость установки памятника Александру III в Москве

Цена, в которую обошлась скульптура императора в дореволюционной России, была озвучена в Telegram-канале «История Москвы».

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Установка памятника императору Александру III в Москве в 1912 году потребовала колоссальных сил и средств. На постройку скульптуры ушло 12 лет и 2,5 миллиона рублей, которые собирали по всей стране.

Но памятник, который обошелся россиянам в такую крупную сумму, просуществовал всего 6 лет: в 1918 году его демонтировали.

Сегодня жители и гости столицы на этом месте могут увидеть установленную в 2017 году скульптуру под названием «Воссоединение».