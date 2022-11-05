Съесть ложку мёда и запить святой водой: приметы на 5 ноября

Сегодня, 5 ноября — Дмитриевская суббота.В этот день принято поминать усопших, посещать церковь, могилы родных и близких. Поминают своих родственников и всех павших православных воинов.

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Приметы дня:

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Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в яркий цвет, то ожидайте непогоды и дальше.Если в этот день дождь – к обильному урожаю следующего года.Юго–западный ветер при низком, медленно повышающемся атмосферном давлении и мелком дожде – к продолжению ненастья.Снега надует – хлеба прибудет.С первого снега сорок дней до зимы, со второго – сама зима.Выпавший в этот день снег не тает – к урожайному году и благоприятной погоде зимой.Налетел град — к 25 ноября зима «в двери постучится».Если парень не отдаст долги к 5 ноября, то в следующем году точно не женится.

Что можно делать: В этот день о покойных нужно думать и говорить только хорошее. Съесть с утра ложку мёда и запить тремя глотками святой воды — счастье на весь год. Нужно постараться к этому дню расплатиться с долгами. Если этого не сделать, весь год с долгами придётся рассчитываться. Хороший день для уборки по дому, чтобы поминальный день прошёл в полной чистоте и порядке.Сегодняшний день хорош для мужской работы по дому, например, ремонту. В этот день рекомендуется помыться и надеть новую одежду. Сон в ночь на 5 ноября бывает лёгким и ярким, однако пустым. Что бы ни приснилось в эту ночь, сновидение ничего не предвещает.