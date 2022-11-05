Реконструировано лицо средневекового воина с застрявшим в лице топором

Реконструкция лица средневекового шведа показала, что он мог погибнуть от топора, воткнутого ему в лицо, пишет Live Science.

Ученые установили причину травмы, от которой погиб шведский фермер 660 лет назад. Его останки были обнаружены на месте битвы при Готланде, развернувшейся в 1361 году между шведскими фермерами и датской армией.

Исследователи применили метод фотограмметрии и просканировали останки, которые были похоронены рядом с полем битвы. В черепе средневекового шведа глубокая трещина тянулась по диагонали от нижней левой части нижней челюсти до полой впадины, где когда-то был нос. Сила удара орудия убийства была настолько большой, что мужчине выбило несколько зубов. Столь тяжелое боевое ранение можно было нанести только одним способом: ударом топора по лицу.

Археологи смоделировали топор и «приложили» его к кости. Трудно сказать, убил ли топор мужчину, но орудие точно нанесло много повреждений мягким тканям. «Многие из воинов Готланда были неопытными сельскими ополченцами. Их убивали хорошо обученные датские наемники. Погибших было так много, что большинство из них захоронены со всей одеждой, что вызвало большое удивление у археологов, проводивших первые раскопки», — отметил археолог Сисеро Мораес.

Мораес создал две цифровые 3D-модели лица, соответствующие возможному внешнему виду мужчины. На первой, выполненной в черно-белом цвете, мужчина находился в нейтральной позе с закрытыми глазами. Вторая включала в себя более наглядный подход, изображающий мужчину в цвете и показывающий его с темными волосами, окладистой бородой и ужасной раной в нижней части лица.