Россияне вспомнили особый запах советских электротоваров

Популярность телевизоров в советские годы и свои любимые детские телепередачи обсудили россияне в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под фотографией из магазина тех лет пользователи заявили об особенном запахе в отделах с техникой.

Фото: Мослента Мослента

«Отдел продажи телевизоров. СССР, 80-е. Этому счастью в те времена не было предела! Не то что сейчас, когда всего в избытке, а удовлетворения нет. Умели мы раньше мелочам радоваться», — заметил автор публикации. Один из пользователей возразил: сложно назвать мелочью то, на что приходилось копить не менее полугода. Другой отметил, что фото сделано не в отделе продажи телевизоров, которых отдельно не существовало, а в отделе электротоваров.

«Там был особенный запах», «Ой, да, точно! Запах был специфический. Сразу его вспомнила», — поделились юзеры.

«А многие ли их смотрели? Детвора с утра до вечера на улице играла», — поинтересовался участник дискуссии. «Смотрели, еще как! Особенно детские передачи типа "В гостях у сказки". Каждую субботу. А потом уже гулять», — ответили ему.