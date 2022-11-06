Кинолог перечислила 5 способов помочь собаке пережить одиночество

Существует несколько способов помочь своему питомцу пережить одиночество. О навыке для собаки самостоятельно проводить время рассказала кинолог эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. Ее слова приводит "Мослента".

Фото: UNSPLASH.COM UNSPLASH.COM

Эксперт убеждена, что для пса ежедневный уход хозяина из дома это трагедия и огромный стресс.

В первую очередь, важно оградить животное от всех ценных вещей в доме, но не нужно запирать собаку в клетке на время отсутствия - это лишь увеличит тревогу.

Надо предоставить собаке те вещи, которые она может безнаказанно уничтожать: старую одежду, обувь, коробки. Но без мелких деталей и шнурков.

Помогает "белый шум": можно включить спокойную музыку или радио на маленькой громкости.

Также на пользу пойдет совместная физическая активность.

"Это не значит, что теперь придется вставать в 4 утра и гулять 1,5 часа, — достаточно получаса активной прогулки и нескольких задач для тренировки мозга собаки".

Следует помнить, что наказывать животное за разрушенные в доме вещи смысла нет. Нужно убирать первопричину этого поведения.