Кинолог перечислила 5 способов помочь собаке пережить одиночество

Существует несколько способов помочь своему питомцу пережить одиночество. О навыке для собаки самостоятельно проводить время рассказала кинолог эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. Ее слова приводит "Мослента".
Эксперт убеждена, что для пса ежедневный уход хозяина из дома это трагедия и огромный стресс.
В первую очередь, важно оградить животное от всех ценных вещей в доме, но не нужно запирать собаку в клетке на время отсутствия - это лишь увеличит тревогу.
Надо предоставить собаке те вещи, которые она может безнаказанно уничтожать: старую одежду, обувь, коробки. Но без мелких деталей и шнурков.
Помогает "белый шум": можно включить спокойную музыку или радио на маленькой громкости.
Также на пользу пойдет совместная физическая активность.
"Это не значит, что теперь придется вставать в 4 утра и гулять 1,5 часа, — достаточно получаса активной прогулки и нескольких задач для тренировки мозга собаки".
Следует помнить, что наказывать животное за разрушенные в доме вещи смысла нет. Нужно убирать первопричину этого поведения.
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