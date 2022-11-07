Дедовские плачи: что нельзя делать 7 ноября

7 ноября православные верующие отмечают день праведной Тавифы. В народном календаре этот день получил название Дедовские плачи. 7 ноября принято чтить память умерших близких – в старину считалось, что если в этот день пролить слезы по усопшим, их души упокоятся с миром.
Подробнее о том, что нельзя делать на Дедовские плачи и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
7 ноября не стоит назначать деловые переговоры, подписание контрактов и крупные покупки. Кроме того, нельзя отказывать нищим в помощи, иначе можно навлечь на себя беду.
Запрещено обманывать и обижать детей, а женщинам нельзя плакать в подушку сегодня.
На Дедовские плачи следует отказаться от хлеба. В противном случае, грядущий год будет тяжелым и придется столкнуться с неудачами в личной жизни.
Категорически не рекомендуется проводить день пассивно. Лучше всего составить план действий на весь день, а затем строго следовать ему, прилагая максимум усилий.
Если утром выпал снег, в следующем году будет хороший урожай зерновых.
Утренний туман сулит оттепель. Если день дождливый, ноябрь будет мокрый.
Если ночь очень холодная, а день теплый и ясный – весь месяц будут резкие перепады температур.
Вороны сидят на нижних ветках деревьев – к сильному ветру.