Дедовские плачи: что нельзя делать 7 ноября

7 ноября православные верующие отмечают день праведной Тавифы. В народном календаре этот день получил название Дедовские плачи. 7 ноября принято чтить память умерших близких – в старину считалось, что если в этот день пролить слезы по усопшим, их души упокоятся с миром.

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Подробнее о том, что нельзя делать на Дедовские плачи и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать

7 ноября не стоит назначать деловые переговоры, подписание контрактов и крупные покупки. Кроме того, нельзя отказывать нищим в помощи, иначе можно навлечь на себя беду.

Запрещено обманывать и обижать детей, а женщинам нельзя плакать в подушку сегодня.

На Дедовские плачи следует отказаться от хлеба. В противном случае, грядущий год будет тяжелым и придется столкнуться с неудачами в личной жизни.

Категорически не рекомендуется проводить день пассивно. Лучше всего составить план действий на весь день, а затем строго следовать ему, прилагая максимум усилий.

Приметы

Если утром выпал снег, в следующем году будет хороший урожай зерновых.

Утренний туман сулит оттепель. Если день дождливый, ноябрь будет мокрый.

Если ночь очень холодная, а день теплый и ясный – весь месяц будут резкие перепады температур.