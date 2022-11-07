Женщина устала от неудач, обратилась к магу и лишилась нескольких тысяч долларов

Прогуливаясь по торговым районам в рабочих пригородах Австралии, сложно нем заметить ярко-желтые вывески, рекламирующие гадалок, которые говорят, что могут решить все возможные проблемы, от семейных драм, судебных разбирательств до финансовых тягот.
Австралийка индийского происхождения по имени Пунам рассказала местным СМИ, что ее жизненная ситуация и обращение к магу привело к серьезным финансовым потерям.
Так, женщина только что пережила развод и недавнюю автомобильную аварию, и вдруг встретила такую вывеску о гадалке. Она решила, что это знак.
Сначала женщина заплатила 30 долларов за чтение руки, и маг сказал, что на ней проклятие, и все ее проблемы из-за черной магии.
По словам мага, проклятие надо срочно снять, иначе жизнь ее детей будет в опасности. Затем маг, что ему и еще одному "мастеру" нужно прийти к женщине домой, чтобы продолжить работу, так как этот злой дух очень силен. Она неохотно согласилась.
Оказавшись в доме у Пунам, они устроили настоящее шоу, выжимая лимоны, брызгая искусственной кровью и убирая маленькие статуэтки злых духов.
«За это они потребовали еще 21 000 австралийских долларов. Я сказала им, что у меня нет этих денег, и они посоветовали мне продать машину, драгоценности и другое имущество», — рассказала Пунам.
Она утверждала, что они дали ей что-то выпить, после чего ей стало плохо и она перевела все деньги со своего счета магу.
Когда жизнь австралийки не изменилась к лучшему, она поняла, что все это было игрой. Когда она пригрозила полицией, маг вернул ей около половины того, что она заплатила.
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