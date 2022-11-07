Женщина устала от неудач, обратилась к магу и лишилась нескольких тысяч долларов

Прогуливаясь по торговым районам в рабочих пригородах Австралии, сложно нем заметить ярко-желтые вывески, рекламирующие гадалок, которые говорят, что могут решить все возможные проблемы, от семейных драм, судебных разбирательств до финансовых тягот.

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Австралийка индийского происхождения по имени Пунам рассказала местным СМИ, что ее жизненная ситуация и обращение к магу привело к серьезным финансовым потерям.

Так, женщина только что пережила развод и недавнюю автомобильную аварию, и вдруг встретила такую вывеску о гадалке. Она решила, что это знак.

Сначала женщина заплатила 30 долларов за чтение руки, и маг сказал, что на ней проклятие, и все ее проблемы из-за черной магии.

По словам мага, проклятие надо срочно снять, иначе жизнь ее детей будет в опасности. Затем маг, что ему и еще одному "мастеру" нужно прийти к женщине домой, чтобы продолжить работу, так как этот злой дух очень силен. Она неохотно согласилась.

Оказавшись в доме у Пунам, они устроили настоящее шоу, выжимая лимоны, брызгая искусственной кровью и убирая маленькие статуэтки злых духов.

«За это они потребовали еще 21 000 австралийских долларов. Я сказала им, что у меня нет этих денег, и они посоветовали мне продать машину, драгоценности и другое имущество», — рассказала Пунам.

Она утверждала, что они дали ей что-то выпить, после чего ей стало плохо и она перевела все деньги со своего счета магу.

Когда жизнь австралийки не изменилась к лучшему, она поняла, что все это было игрой. Когда она пригрозила полицией, маг вернул ей около половины того, что она заплатила.