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1 час назад

«Не знаю, приедет ли он проститься», — какие были последние слова основателя «Ласкового мая»?

Popcake.tv

Вчера скончался основатель и автор хитов легендарной группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Публика до сих пор не может поверить в то, что это на самом деле произошло, ведь мужчина работал до последнего дня своей жизни. Ещё 4 ноября его шоу прошло в Орске, а 5 — в Оренбурге, а 7-го пресса сообщила о кончине одной из самых больших звёзд СССР.

Какими были последние слова основателя «Ласкового мая»
Фото: PopcakePopcake

Сейчас все также говорят о роковой случайности или мистической последовательности, сравнивая смерти Кузнецова и Шатунова. Мужчины всегда были близкими друзьями, полюбились друг другу с того самого дня, когда Кузнецов заметил Юру в стенах детского дома, захотев создать музыкальный коллектив и поверив, что именно этот мальчик сможет покорить всю страну. В день, когда Юры не стало, Сергей был очень подавлен, находился в плохом самочувствии, но нашел в себе силы, чтобы приехать на прощания, где дал одно из своих последних интервью.

Он выразил сомнения в том, приедет ли на похоронную церемонию продюсер Андрей Разин, рассказал о судебном процессе, который пришлось продолжить даже после ухода певца из жизни, поделился подробностями последнего разговора с Юрой.

«Последний раз с Андреем общались в суде, по-моему. [планирует ли он приехать проститься?] Вот этого я не знаю. [что в последний раз сказал Юрий Шатунов?] Ладно, Кузька, пошел я работать. Такими словами он закончил наш последний разговор», — поделился мэтр музыкальной индустрии.

Истории,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Сергей Кузнецов,
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