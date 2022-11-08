Какими были последние слова основателя «Ласкового мая»

Вчера скончался основатель и автор хитов легендарной группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Публика до сих пор не может поверить в то, что это на самом деле произошло, ведь мужчина работал до последнего дня своей жизни. Ещё 4 ноября его шоу прошло в Орске, а 5 — в Оренбурге, а 7-го пресса сообщила о кончине одной из самых больших звёзд СССР.

Фото: Popcake Popcake

Сейчас все также говорят о роковой случайности или мистической последовательности, сравнивая смерти Кузнецова и Шатунова. Мужчины всегда были близкими друзьями, полюбились друг другу с того самого дня, когда Кузнецов заметил Юру в стенах детского дома, захотев создать музыкальный коллектив и поверив, что именно этот мальчик сможет покорить всю страну. В день, когда Юры не стало, Сергей был очень подавлен, находился в плохом самочувствии, но нашел в себе силы, чтобы приехать на прощания, где дал одно из своих последних интервью.

Он выразил сомнения в том, приедет ли на похоронную церемонию продюсер Андрей Разин, рассказал о судебном процессе, который пришлось продолжить даже после ухода певца из жизни, поделился подробностями последнего разговора с Юрой.