Как "Дракула" Брэма Стокера породил новый литературный жанр

8 ноября исполняется 175 лет со дня рождения Брэма Стокера, известного ирландского писателя, обессмертившего образ вампира.

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Сам термин "вампир" появился только в XVIII веке, но человечество боялось их всегда. Рассказы о кровососущих демонах, призраках и мертвецах встречаются в мифологии Ассирии и Вавилона, Китая и Филиппин, Греции и Руси, Африки и Южной Америки. Менялись только названия этих существ — например, в Румынии вампиры были известны под именем стригоев, на Руси, мол, обитали упыри, а на Филиппинах распространялись мананангалы.

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Страхи перед "кровососами" никуда не исчезали с течением времени. В том же XVIII веке на них официально охотились в Пруссии и Габсбургской империи, а в XIX на Род-Айленде и в Коннектикуте семьи выкапывали трупы недавно усопших и вырезали у них сердца, чтобы мертвецы не наведывались к ним по ночам и не насылали болезни.

Все это не могло не найти отражения и в современной на тот момент литературе. В 1819 году Джон Полидори, хороший друг Джорджа Байрона, и Мэри Шелли, написал повесть "Вампир". Произведение, правда, романтизировало облик вампира и впервые превратило его из кровожадного чудовища в утонченного британского аристократа. В 1871 году ирландец Шеридан Ле Фаню опубликовал готический роман "Кармилла" — о юной девушке, которая стала жертвой женщины-вампира. А в 1897 году вышел в печать будущий супербестселлер "Дракула" Брэма Стокера.

Дракула из сна

Ирландец Стокер долгое время был известным театральным критиком, работал директором-распорядителем в театре "Лицеум", где играл его любимый актер Генри Ирвинг, а к написательству романов прибегал в качестве дополнительного заработка.

Стокер рассказывал, что идея романа "Дракула" впервые пришла к нему во сне, когда он увидел восстающего из гроба старика и тянущуюся к его горлу девушку. Семь лет писатель собирал материал для будущего романа: посещал библиотеки, изучал румынские и ирландские легенды, общался с людьми, которые были свидетелями тех или иных сцен, — некоторые из них затем вошли в роман.

Так, например, сцена прибытия корабля "Деметр" основана на реальном событии — за несколько лет до опубликования "Дракулы" в сильный шторм русская шхуна "Дмитрий" практически выскочила на берег рядом с гаванью портового города Уитби, в котором неоднократно бывал сам Стокер.

Ужасное очарование вампира

"Дракула" написан в жанре эпистолярного романа: сюжет раскрывается через личные дневники, письма и телеграммы героев друг другу.

По сюжету, молодой лондонский стряпчий по имени Джонатан Харкер отправляется в Трансильванию, чтобы поспособствовать местному аристократу, пожилому графу Дракуле, приобрести недвижимость в Англии. Приехав в замок графа и продав ему заброшенную усадьбу, Харкер начинает замечать странные вещи: в замке больше никто не живет, а сам граф появляется только по ночам и не отражается в зеркалах. Вскоре Дракула уезжает в Англию, а самого Харкера запирает в замке, оставляя во власти трех роскошных женщин, проявляющих нездоровый интерес к его шее.

Роман Стокера после выхода сразу же удостоился положительных отзывов прессы, но тем не менее мгновенно хитом не стал. Однако и из продаж "Дракула" так никогда и не исчезал. Читателей манили (и продолжают привлекать) поднимаемые в романе темы убийств и тайн, нашествия опасных и коварных иностранцев, темы сексуальности и соблазнения.

Влияние на культуру

Брэм Стокер, сам того не подозревая, своим произведением в итоге заложил основы целого жанра. Он окончательно закрепил за вампирами образ красивых и статных аристократов с безупречными манерами. Именно в "Дракуле" как в литературном произведении впервые проговаривается, что вампиры боятся чеснока и солнечного света, вынуждены спать в гробах, не могут войти в дом без приглашения, не отражаются в зеркале и способны превращаться в летучих мышей.

Ни один другой персонаж романов ужасов не появлялся более с такой регулярностью в книгах, кино, сериалах, играх, комиксах и театральных постановках — по самым скромным оценкам, стокерский Дракула фигурирует в произведениях других авторов свыше 1 700 раз. Лично мне, если говорить о кинематографе, сильнее всего запомнились: серия фильмов студии Universal 1930-х годов с Белой Лугоши; картины британской студии Hammer с Кристофером Ли и Питером Кушингом в главных ролях и экранизация 1992 года за авторством Фрэнсиса Форда Копполы, в которой роль графа исполнил Гэри Олдман.

На телевидении последним на сегодняшний день крупным появлением трансильванского вампира стал мини-сериал "Дракула" производства BBC — его авторами выступили создатели "Шерлока" Стивен Моффат и Марк Гэтисс.

Другие известные вампирские романы

"Дракула" Стокера по сей день остается одним из наиболее известных вампирских романов, но за прошедшие с его выхода 125 лет у графа появилось немало достойных конкурентов и последователей.

В 1975 году Стивен Кинг выпустил роман "Жребий Салема". Сюжет, признаться, очень напоминает "Дракулу", правда действия в произведении перенесены в современную писателю Америку — загадочный европеец Курт Барлоу приезжает в захолустный город Салемс-Лот, где сразу начинают умирать люди и исчезать дети.

В 1976 году Энн Райс написала роман "Интервью с вампиром", который впоследствии стал первой частью цикла "Вампирские хроники", посвященного взаимоотношениям вампиров Луи де Пон дю Лака и Лестата де Лионкура. Райс одной из первых намекнула, что далеко не все вампиры рады подобному образу жизни и некоторые тяготятся необходимостью пить кровь и скрываться от солнца. В 1994 году роман был экранизирован, главные роли исполнили Том Круз и Брэд Питт. Осенью 2022 года на экраны вышел первый сезон и одноименного телесериала — "Интервью с вампиром".

Стоит отметить в череде произведений про "кровососущих" и роман "Сумерки" американки Стефани Майер — первая часть тетралогии о любви школьницы Беллы и бессмертного вампира Эдварда вышла в 2005 году. Вампиры Майер отличаются от классического образа — они могут по желанию отказаться от человеческой крови (перейдя на кровь животных); не сгорают на солнце, а начинают ослепительно блестеть. Впрочем, садисты-вампиры, которые приравнивают людей к скоту, тоже никуда не делись и регулярно угрожают мирной жизни как главных героев цикла, так и обычных граждан.