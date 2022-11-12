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1 час назад

Синичкин день: что нельзя делать 12 ноября

Мира Маркина

12 ноября православные верующие отмечают Синичкин день. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Синичкин день: что нельзя делать 12 ноября
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать

12 ноября у охотников была традиция договариваться с лешим о том, чтобы он не запутывал в лесу следы, помогал ловить больше дичи и защищал людей от животных. За это охотники обещали лешему, что не будут вытаптывать траву, ломать кустарники и деревья, бить много зверей, а также трогать животных с детенышами.

Приметы: почему нельзя убивать пауков в доме

Если человек нарушал обещания, леший мог разгневаться и впоследствии запутать следы, отхлестать ветками по лицу, напустить болезнь, испугать и наслать диких зверей.

12 ноября незамужним девушкам запрещено есть говядину и свинину, иначе уйдет красота. Чтобы сыскать внимания мужчин, нужно отведать зайчатины.

Сегодня нельзя выгонять из дома залетевшую синичку. Птица несет с собой праздник и приход желанных гостей. Ее нужно покормить и только затем выпустить на волю.

12 ноября нельзя просить соль взаймы. В случае отказа не избежать затяжной ссоры.

Приметы

Если заяц перебежал дорогу – быть беде.

Чтобы привлечь удачу к себе, нужно покормить птиц.

Если выпал снег в виде мелкой крупы, грядут сильные морозы.

Услышать рано утром пение птиц – к холодам.

Если 12 ноября охотник поймал зайца, а рыбак рыбу, весь год у них будет удачным.

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