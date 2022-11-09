Колесо баланса Майера: практика, которая помогает стать успешнее

Автор книг и программ по саморазвитию Пол Майер придумал более 50 лет назад практику для привлечения успеха в жизнь. Она называется «Колесо жизни» или «Колесо жизненного баланса».

Фото: Colady Colady

Практика Пола Майера направлена на саморефлексию, которая позволяет понять, что для вас важно в жизни, из каких сфер ваша жизнь состоит, в каких областях вашей жизни нужно что-то менять для кардинального улучшения всей жизни и т.д.

Видео дня

Основа учения

Учение Пола Майера основано на простой истине: «проседание» одной из сфер жизни, даёт дисбаланс во всех остальных сферах. Проще говоря, если человек зациклен на чём-то одном, его остальная жизнь начинает буквально трещать по швам.

Например, если человек много работает, и у него практически не остаётся сил и времени на отдых, отношения, заботу о здоровье, хобби, то рано или поздно такое поведение приведёт к проблемам в жизни.

Так происходит всегда, когда одной из жизненных сфер отводится незыблемый приоритет на протяжении долгого времени.

Конечно, даже в таких ситуациях стоит разграничивать: постоянный приоритет определённой сферы, при котором начинается жизненный перекос;

и временный приоритет (например, сосредоточение на работе на период какого-то важно проекта).

Временные приоритеты – это нормально. Постоянный приоритет – это собственноручное уничтожение своей жизни.

Как работать с колесом внутреннего баланса?

Нарисуйте круг, разделите его на 8 секторов, как пиццу.

В первой части упражнения вам необходимо определить, какие сферы жизни занимают у вас лидирующее положение.

Здоровье (а также внешний вид, ухоженность, спортивную подготовку).

Семья.

Отношения с окружающими, друзьями. Деньги (финансовая независимость, закредитованность и т.д.). Духовность, личностный рост.

Внутренний мир.

Карьера.

Отдых и хобби и т.д. Например, отдельными сферами принято выделять:

Colady

Вы можете включить в круг те сферы, которые важны именно для вас.

После того как определены сферы вашей жизни, нужно постараться их проанализировать и оценить удовлетворённость по 10-балльной шкале.

Чтобы верно проанализировать свою удовлетворённость конкретным сегментом, представьте, как выглядела бы ваша жизнь, если бы эта сфера была прокачана на 10 баллов из 10.

Не нужно ставить балл навскидку, нужно действительно беспристрастно оценивать.

Например, невозможно оценить сферу здоровья на 10, если вы просто не ходите по больницам, нельзя ставить 10 сфере отдыха, если вы забыли, когда выезжали за пределы города…

Зачем оценивать сферы жизни?

Недаром они представлены в форме круга: суть в том, что колесо человека, жизнь которого находится в гармонии — должно стремиться к форме круга, оно должно катиться!

Чтобы и ваше колесо было круглым, нужно работать над теми сферами, которые сейчас провалены, стараться выровнять круг. Возможно, это придётся делать за счёт сфер, которым вы уделяете чрезмерное внимание.

Вторая часть работы с колесом

Теперь, когда вы видите своей «проблемный» круг, нужно проанализировать, что можно предпринять для выравнивания его «лопастей» и нормализации жизни в целом.

Не стоит пугаться, если внимание придётся перекидывать с, казалось бы, «архиважных» сфер вроде «Семья и дети» на «Отдых». Это нормально, более того, только положительно отразится на семье: отдохнувший родитель – это родитель, который ещё более адекватен по отношению к своим детям.

Составьте план изменений, не бойтесь длительных сроков: работа над собой не бывает быстрой.

Часть третья – от слов к делу!

Самое важное в практике Майера – не только определить проблемные сферы и наметить план работы, но и незамедлительно приступить к действиям. Результаты появятся почти сразу.

Вместо заключения

Колесо Майера – индивидуально.

Не стоит сравнивать ваше личное колесо с версиями других людей. Смысл практики именно в том, чтобы помочь выровнять сферы жизни, важные именно для вас.

И поверьте, колесо будет очень отличаться у бизнесменов и домохозяек, студентов и людей зрелых. У всех людей свои ценности и приоритеты, и это нормально.