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1 час назад

Зарок на Параскеву: что нельзя делать 9 ноября

Мира Маркина

9 ноября православные верующие отмечают канун дня святой Параскевы, христианской великомученицы. В народе этот день именуют Зароком на Параскеву. На Руси в этот день было принято давать обещание, которое непременно нужно выполнить.

Зарок на Параскеву: что нельзя делать 9 ноября
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее о том, что нельзя делать 9 ноября и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать

9 ноября запрещено обманывать и обещать то, что не сможешь не выполнить. Иначе Параскева непременно накажет болтуна. Более того, в этот день запрещено кого-либо разыгрывать.

Вместе с тем не стоит обижаться в этот день. Особенно на случайность или неловкое слово. В противном случае, может произойти крупный затяжной скандал.

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Женщинам 9 ноября нельзя обнажать голову. Ослушавшись, можно навлечь на себя как физические недуги, так и ментальные.

В канун дня святой Параскевы лучше отказаться от подарков. Иначе отношения между дарящим и принимающим очень быстро испортятся.

Приметы

Если гуси активно купаются в воде, скоро наступит потепление.

9 ноября уже выпал снег – весна будет ранней и зеленой.

Утренний туман предвещает оттепель, а если на деревьях лежит иней, ждите скорых заморозков.

Если пес ходит сонный – ждать несчастья.

Ветер меняет силу – к осадкам.

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