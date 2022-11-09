Зарок на Параскеву: что нельзя делать 9 ноября

9 ноября православные верующие отмечают канун дня святой Параскевы, христианской великомученицы. В народе этот день именуют Зароком на Параскеву. На Руси в этот день было принято давать обещание, которое непременно нужно выполнить.
Подробнее о том, что нельзя делать 9 ноября и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
9 ноября запрещено обманывать и обещать то, что не сможешь не выполнить. Иначе Параскева непременно накажет болтуна. Более того, в этот день запрещено кого-либо разыгрывать.
Вместе с тем не стоит обижаться в этот день. Особенно на случайность или неловкое слово. В противном случае, может произойти крупный затяжной скандал.
Женщинам 9 ноября нельзя обнажать голову. Ослушавшись, можно навлечь на себя как физические недуги, так и ментальные.
В канун дня святой Параскевы лучше отказаться от подарков. Иначе отношения между дарящим и принимающим очень быстро испортятся.
Если гуси активно купаются в воде, скоро наступит потепление.
9 ноября уже выпал снег – весна будет ранней и зеленой.
Утренний туман предвещает оттепель, а если на деревьях лежит иней, ждите скорых заморозков.
Если пес ходит сонный – ждать несчастья.
Ветер меняет силу – к осадкам.