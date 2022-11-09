Мужчина женился на умирающей от рака возлюбленной в больнице

В Великобритании мужчина устроил свадьбу в стиле Диснейленда для умирающей от рака возлюбленной. О том, как он организовал праздник и женился в больнице, пишет MyLondon.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Алекс и Кирсти Филдинг прожили вместе 10 лет и родили сына, прежде чем обручиться в 2019 году. В 2021 году Филдинг заметила под мышкой новообразование размером с мяч для гольфа и обратилась к врачу. На приеме ее заверили, что беспокоиться не о чем и отпустили домой. Спустя четыре месяца новообразование выросло до размеров мяча для регби. На этот раз у Кирсти диагностировали рак. Опухоль успешно удалили вместе с частью мышц на руке.

Видео дня

В сентябре рак вернулся и поразил кровеносную систему и легкие Кирсти. Быстрее всего росла опухоль в легких: всего за две недели ее размер увеличился вдвое и достиг 18 сантиметров. Врачи давали неутешительные прогнозы и предупреждали пациентку, что ей осталось жить максимум полтора года.

Алекс предложил Кирсти пожениться. «Мы не знали, сколько ей осталось и как сложится наша дальнейшая жизнь. Через два дня я открыл сбор средств на праздник на краудфандинговой платформе, поскольку нам хотелось не протсо зарегистрировать брак, а устроить для нее особенный день», — рассказал он. Поскольку влюбленные обожали Диснейленд и мечтали вернуться туда вместе с сыном, мужчина решил стилизовать праздник под парк развлечений.

Филдинг требовалось постоянное наблюдение врачей, поэтому свадьбу пришлось организовать прямо в больнице. По словам Алекса, невеста была счастлива и довольна, несмотря на боли. На празднике присутствовал сын пары и ближайшие родственники. «Сейчас я могу смотреть на эти фотографии и вспоминать, как мы были счастливы. Я смогу показать эти фотографии сыну, когда он подрастет, и он увидит, насколько особенной была его мама», — отметил Алекс.

22 октября Кирсти скончалась, теперь ее муж воспитывает сына в одиночку. Мужчина решил организовать марафон в честь умершей супруги, чтобы повысить осведомленность о раке.