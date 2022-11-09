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3 часа назад

На кадрах 30-х годов обнаружили "путешественницу во времени"

Диана Товсепова

Загадочные кадры женщины из 1930-х годов, «разговаривающей по мобильному телефону» в соцсетях посчитали доказательством того, что путешествия во времени действительно существуют. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

На кадрах 30-х годов обнаружили "путешественницу во времени"
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Кадры кинохроники 1937 года, которые на первый взгляд кажутся ничем не примечательными, показывают группу женщин, спускающихся по лестнице.

Кадр из видео/YouTube

Однако при ближайшем рассмотрении одна из женщин выделяется из толпы. В то время как большинство женщин на кадрах носят белые платки, одна из них одета в совершенно другую одежду - платье с короткими рукавами и черная повязка на голове.

Но деталь, которая больше всего потрясла зрителей, заключается в том, что эта женщина, кажется, держит что-то у уха и говорит, как будто отвечает на телефонный звонок.

Кем на самом деле была Ванга

Можно увидеть, как она разговаривает с предметом, который она подносит к правому уху. На кадрах видно, что она открывает рот время от времени, будто ожидая ответа на том конце провода.

Это, конечно, вызвало шумные обсуждения, потому как первое портативное мобильное устройство изобрели в 80-х, лишь через 50 лет после того, как были сняты кадры.

Многие пользователи соцсетей решили, что женщина абсолютно точно разговаривает по мобильному телефону, спускаясь по лестнице, а значит, является настоящей путешественницей во времени.

«Нам остается только гадать, с кем она говорит и о чем именно она говорит!», — отмечают пользователи.

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