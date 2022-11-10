Кинолог назвал подстерегающие собак в холода болезни

Основные болезни, подстерегающие собак в холода, назвал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, причинами ухудшения здоровья питомца могут стать низкие температуры, высокая влажность, слабый иммунитет и плохое питание.

Фото: Мослента Мослента

«Первое из них — инфекционный трахеобронхит (комплекс вольерного кашля). Чаще это сезонное заболевание, как вирус гриппа у человека. Такие болезни передаются воздушно-капельным путем, а заражение может произойти как во время прогулки, так и в местах большого скопления животных. Болезнь проявляется кашлем (при сильном спазме может возникать рвота), выделениями из глаз и носа, чиханием. Кроме того, животное может стать менее активным, отказываться от прогулок или еды», — сказал он.

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Кроме того, добавил кинолог, со сменой погоды у питомцев могут обостряться хронические болезни, например атопический дерматит. Часто это заболевание наследуется и проявляется в виде аллергической реакции организма на компоненты окружающей среды, например, у питомца может проявиться аллергия на пыль, дезодоранты, пыльцу или моющие средства. При этом наблюдаются покраснение кожи, зуд и развитие отита. Как правило, поражается кожа в области между пальцами, наружного слухового прохода и мошонки. Однако поставить правильный диагноз и подобрать верное лечение поможет только ветеринарный врач, предупредил Голубев.

Не стоит забывать и о паразитах. Голубев напомнил, что клещи не спят вплоть до устойчивых заморозков, а укус этого насекомого может вызывать пироплазмоз. Часто они прикрепляются в области ушных раковин, шеи, груди и паха. При укусе инвазированного клеща вместе с его слюной в кровоток животного попадает и возбудитель заболевания, который приводит к развитию анемии.