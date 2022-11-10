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2 часа назад

Зачем лемуры соревнуются за звание самой зловонной особи

Мира Маркина

У разных животных разные привычки и повадки, многие из которых понять человеку непросто. К примеру, кольцехвостые лемуры устраивают соревнования, чтобы выяснить, кто сильнее воняет. Делают они это не забавы ради. Подробнее о причинах такого поведения – в материале «Рамблера».

Зачем лемуры соревнуются за звание самой зловонной особи
Фото: AdobeStockAdobeStock

Во время сезона размножения многие животные, как правило, дерутся за самку. Но у кольцехвостых лемуров, проживающих на Мадагаскаре, свои методы выяснения отношений.

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Чтобы прогнать потенциального соперника со своей территории, лемур натирает свой хвост выделениями из подмышек, которые имеют отвратительный запах. После этого лемур начинает махать хвостом перед мордой соперника. Однако последний не скупится на ответные меры. Он также смазывает свой хвост секретом, а затем водит им по морде оппонента. Такая своеобразная битва длится до тех пор, пока один из лемуров не в силах больше терпеть зловоние не умчит куда подальше.

Ученые окрестили такое соперничество «вонючими боями». Судя по всему, лемуры питают к ним особую слабость, потому что к зловониям они прибегают не только в сезон размножения. Иногда животные смазывают хвост мочой, делают стойку на руках и размахивают зловонным хвостом во все стороны для того, чтобы продемонстрировать свое высокое положение в иерархии.

А для того, чтобы привлечь самок, самцы нередко натирают хвост выделениями с запястий – они пахнут не так мерзко, как секрет из подмышек, но все же человек едва ли смог быть оценить этот аромат.

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