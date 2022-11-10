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2 часа назад

Супруги из США попытались продать военные секреты за рубеж, спрятав карту в бутерброде

Мир24иещё 1

Суд США приговорил военного инженера и его супругу к длительным тюремным срокам за попытку продать секреты атомных подводных лодок за границу. Носитель с данными был спрятан в бутерброде, сообщает AFP.

Супруги из США попытались продать военные секреты за рубеж, спрятав карту в бутерброде
Фото: Мир24Мир24

По данным следствия, в апреле 2020 года Джонатан Тоэбби попытался выйти на связь с иностранной разведкой. Название страны не разглашается, предположительно это Бразилия.

Но вместо представителя иностранного государства с Тоэбби связался агент ФБР. Он прикинулся покупателем и убедил инженера передать информацию не через облачное хранилище, а посредством тайника.

При помощи супруги Джонатан дважды совершал передачу секретных данных и получил за это 100 тысяч долларов в криптовалюте. SD-карты прятали в бутерброде с арахисовым маслом, упаковке жвачки и пластыре.

После этого супруги Тоэбби были задержаны. Джонатан получил 19 лет тюрьмы, его жена Диана – 21 год. Известно, что с 2012 года инженер работал над проектированием реакторов подводных лодок класса «Вирджиния». В Пентагоне заявили, что продажа сведений, которыми располагал Тоэбби, поставила бы под угрозу безопасность Соединенных Штатов.

Ранее главу военной разведки Дании обвинили в утечке секретных данных. Ларса Финдена заключили под стражу.

Истории,Пентагон,ФБР,
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