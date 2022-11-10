Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
54 минуты назад

Параскева-Пятница: день памяти, что можно и нельзя делать 10 ноября

Катя Кобышева

По народному календарю, 10 ноября отмечается день Параскевы-Пятницы. "Рамблер" рассказывает, что можно и нельзя делать в этот день и причем здесь пятница.

Параскева-Пятница: день памяти, что можно и нельзя делать 10 ноября
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Параскеву-Пятницу также называли бабьей заступницей, она считается покровительницей всех женщин, ее просили об удачном замужестве, легких родах и помощи во всех делах. В каждом доме были иконы блаженной Параскевы.

Видео дня

Святая великомученица Параскева родилась в богатой семье, родители долго не могли зачать ребенка и ежедневно молились об этом, особенно они почитали пятницу, как день в который был распят Христос. Но знатное происхождение не спасло девушку, воспитанную в христианской вере. Она приняла мученическую смерть, но не отказалась от Христа.

В языческие времена также был силен культ Пятницы — покровительницы женщин и матерей. В итоге традиции объединились, и Параскева-Пятница стала заступницей всех женщин. С особым почитанием к этому празднику относились, когда он выпадал на пятницу.

Что нельзя делать в день Параскевы-Пятницы

Все необязательные, но традиционно женские дела в этот день отменяются: нельзя мыть, стирать, убирать, заниматься любым рукоделием и даже купать детей. Нельзя было даже менять постельное белье, чтобы не принести обман в супружескую жизнь.

Мужчинам запрещалось громко смеяться, чтобы не нажить неприятностей и не пролить много слез.

Беременные женщины в этот день не давали в долг, чтобы случайно не отдать свою удачу.

А еще в день Параскевы-Пятницы не разрешалось садиться за стол после наступления темноты. Поскольку темнеет в эти дни уже рано, то максимум, что можно было себе позволить, — это поздний обед.

Еще один строгий запрет касался ссор и скандалов, особенно если его зачинщицей выступает женщина или девушка.

Что можно делать

Также этот день считался днем Ненилы Льняницы, проводились льняные смотрины. Незамужние девушки могли показать хорошо вытрепанный лен и подтвердить таким образом свою умелость и хозяйственность.

Замужние женщины в этот день молились о семейном счастье и благополучии, бездетные о детях, а незамужние просили Параскеву-Пятницу показать им суженного.

Приметы на Параскеву-Пятницу

  • Иней на деревьях — предвестник морозов. Если иней появился ночью, значит днем не будет снега.
  • Туман указывает на приближающуюся оттепель. Еще один признак скорой оттепели — белка, которая вдруг решится выйти из своего гнезда в морозный день.
  • Если похолодание быстро сменилось оттепелью, значит скоро придут морозы, которые задержатся надолго.
  • Если на Параскеву-Пятницу сохраняется листва на вишне, зима придет не скоро.
  • Если вокруг луны гало, значит приближается буря.
  • Если в этот день начался сильный снегопад, весна будет ранней и дружной.
  • Если ночь звездная, придут морозы.
Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители