Параскева-Пятница: день памяти, что можно и нельзя делать 10 ноября

По народному календарю, 10 ноября отмечается день Параскевы-Пятницы. "Рамблер" рассказывает, что можно и нельзя делать в этот день и причем здесь пятница.

Параскеву-Пятницу также называли бабьей заступницей, она считается покровительницей всех женщин, ее просили об удачном замужестве, легких родах и помощи во всех делах. В каждом доме были иконы блаженной Параскевы.

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Святая великомученица Параскева родилась в богатой семье, родители долго не могли зачать ребенка и ежедневно молились об этом, особенно они почитали пятницу, как день в который был распят Христос. Но знатное происхождение не спасло девушку, воспитанную в христианской вере. Она приняла мученическую смерть, но не отказалась от Христа.

В языческие времена также был силен культ Пятницы — покровительницы женщин и матерей. В итоге традиции объединились, и Параскева-Пятница стала заступницей всех женщин. С особым почитанием к этому празднику относились, когда он выпадал на пятницу.

Что нельзя делать в день Параскевы-Пятницы

Все необязательные, но традиционно женские дела в этот день отменяются: нельзя мыть, стирать, убирать, заниматься любым рукоделием и даже купать детей. Нельзя было даже менять постельное белье, чтобы не принести обман в супружескую жизнь.

Мужчинам запрещалось громко смеяться, чтобы не нажить неприятностей и не пролить много слез.

Беременные женщины в этот день не давали в долг, чтобы случайно не отдать свою удачу.

А еще в день Параскевы-Пятницы не разрешалось садиться за стол после наступления темноты. Поскольку темнеет в эти дни уже рано, то максимум, что можно было себе позволить, — это поздний обед.

Еще один строгий запрет касался ссор и скандалов, особенно если его зачинщицей выступает женщина или девушка.

Что можно делать

Также этот день считался днем Ненилы Льняницы, проводились льняные смотрины. Незамужние девушки могли показать хорошо вытрепанный лен и подтвердить таким образом свою умелость и хозяйственность.

Замужние женщины в этот день молились о семейном счастье и благополучии, бездетные о детях, а незамужние просили Параскеву-Пятницу показать им суженного.

Приметы на Параскеву-Пятницу