Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
2 часа назад

Для чего жители северных регионов заготавливают на зиму лед

Ferra.ru

На севере России местные жители уже начали заготавливать на зиму лёд. Но для чего на самом деле это делается? Только для строительства ледяных фигур или домов?

Для чего жители северных регионов заготавливают на зиму лед
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В действительности жители северных областей России заготавливают лёд на зиму, чтобы иметь доступ к чистой пресной воде. А ещё из них можно создать «самодельный» холодильник.

Лёд перевозят при помощи саней, запряжённых ездовыми собаками и оленями. Для того чтобы его удобно было перевозить, его нарубают в виде небольших прямоугольников.

Речной лёд заготавливается дважды в год. Делается это в тот период, когда его толщина равняется 20-30 см.

Заготовленный лёд помогает местным жителям в зимние дни всегда иметь доступ к чистой пресной воде. К тому же во многих населённых пунктах крайнего севера просто нет центрального водоснабжения.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители