Для чего жители северных регионов заготавливают на зиму лед

На севере России местные жители уже начали заготавливать на зиму лёд. Но для чего на самом деле это делается? Только для строительства ледяных фигур или домов?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В действительности жители северных областей России заготавливают лёд на зиму, чтобы иметь доступ к чистой пресной воде. А ещё из них можно создать «самодельный» холодильник.

Лёд перевозят при помощи саней, запряжённых ездовыми собаками и оленями. Для того чтобы его удобно было перевозить, его нарубают в виде небольших прямоугольников.

Речной лёд заготавливается дважды в год. Делается это в тот период, когда его толщина равняется 20-30 см.