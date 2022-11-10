Женщина избавилась от опасного синдрома и лечит людей смехом

Британка Зинат Файяз в 50 лет столкнулась с кататоническим синдромом и едва не стала инвалидом. Но ей удалось излечиться и обрести новый смысл в жизни. Как Зинат теперь помогает другим людям, рассказали в The Guardian.

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Опасность кататонического синдрома заключается в том, что человек быстро теряет способность нормально говорить и ходить. Зинат пришлось пройти курс электросудорожной терапии. Таким методом лечат в том числе психические расстройства. Британка пошла на поправку, но ее жизнь сильно изменилась.

Помочь матери обрести новый смысл жизни решил один из сыновей. Он предложил Зинат стать волонтером. От новых знакомых женщина узнала о йоге смеха и решила попробовать ей заняться.

Теперь Зинат открыла свою кулинарную школу, о которой давно мечтала. И каждое занятие в ней обязательно начинается с упражнений из йоги смеха.

“Концепция заключается в том, что ваш мозг не может отличить настоящий смех от ненастоящего, поэтому вы получаете одинаковые преимущества для здоровья”, – рассказывает Зинат.

По мнению героини истории, ничто не объединяет так, как общее веселье. Зинат считает, что никогда не поздно начать жизнь с чистого листа. И рекомендует не забывать мечтать и идти к этим мечтам несмотря на преклонный возраст.