Сотрудница набила тату с логотипом компании в знак любви к работе

Грумер в гостинице для собак Рэйчел Уоллес из Чешира, Англия, набила тату с логотипом компании в знак любви к работе. Соответствующую информацию приводит Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что женщина трудится в фирме Four Paws Doggie Daycare and Pet Grooming, которая предоставляет широкий спектр услуг для домашних питомцев. «Уход за собаками — очень творческий процесс. Замечательно иметь возможность установить доверительные отношения с нервничающей собакой и видеть, как растет ее доверие», — поделилась собеседница издания.

По словам сотрудницы, она настолько довольна своим занятием, что решила выразить чувства с помощью узора на теле. Так, она разместила под коленом эмблему в виде рисунка пса Бу, который держит кость с названием компании.