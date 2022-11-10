Юрист посоветовал обладателю самого крупного джекпота в мире залечь на дно

Сопредседатель Филадельфийской юридической фирмы Фокс Ротшильд Эндрю Сантана после того, как в США был разыгран самый большой в мире джекпот, сумма которого составила 2,04 миллиарда долларов (124,4 миллиарда рублей), дал его обладателю совет «залечь на дно». Об этом сообщает Fox News.

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Первая рекомендация юриста — не потерять лотерейный билет и быть предельно внимательным с ним. Сантана посоветовал не подписывать билет до тех пор, пока не появится ясности относительно того, будет ли информация о подписанте достоянием общественности после получения крупного приза.

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В случае выигрыша огромной суммы важно никому не говорить об этом, кроме адвоката, который будет помогать забрать приз в штаб-квартире лотереи. Также необходимо сообщить о выигрыше людям, которые вместе со счастливчиком покупали билет, если таковые имелись, рассказал адвокат. Лотерейный билет — это документ на предъявителя. Это означает, что приз может забрать тот, у кого имеется билет, если имя на задней стороне билета совпадает с именем заявителя.

Кроме того, Сантана рекомендует не брать на себя слишком много обязательств сразу после выигрыша, чтобы не потратить быстро слишком много денег. Не следует сразу совершать крупные покупки, дарить подарки или нести другие значительные расходы. Юрист порекомендовал не увольняться с работы сразу после выигрыша и не менять радикально образ жизни. «Если вы уволитесь с работы сразу после того, как объявлено о выигрыше, особенно если будет известно, что выигрышный билет продан недалеко от вашего дома или офиса, коллеги, друзья и родственники могут понять, что вы выиграли приз», — сказал эксперт.

Он предостерег от совершения значительных покупок, таких как новый дом, дорогой автомобиль или необычное путешествие. «Это может навести окружающих на мысль, что вы выиграли в лотерею», — отметил он.

Сантана подчеркнул, что важно понимать, сколько хочется отложить на будущее, прежде чем отправляться за покупками. «Значительная часть приза может быть удержана государством, поэтому лучше понимать, сколько денег у вас останется после уплаты налогов, прежде чем вы начнете их тратить», — пояснил он.

Важно быть осторожным при совершении трат, по крайней мере поначалу, пока человек не научился распоряжаться крупными активами. Адвокат пояснил, что люди могут задавать вопросы о выигрыше, потребовать часть приза или начать просить чего-либо. Тогда будет очень сложно остаться в безопасности.