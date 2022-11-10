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57 минут назад

Бездомный котенок подарил женщине и ее сестре рыбу и куриную ножку

Lenta.ru

Бездомный котенок из китайского города Нанкин, провинция Цзянсу, в ответ на угощения подарил женщине рыбу, а ее сестре — куриную ножку. Об этом сообщает издание SCMP.

Бездомный котенок подарил женщине и ее сестре рыбу и куриную ножку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина по фамилии Лю встретила бездомного котенка недалеко от своего дома около месяца назад. Ее семья начала подкармливать животное. Недавно утром китаянка увидела котенка около своего дома с маленькой рыбой во рту. Она спросила у котенка, принес ли он рыбу для нее. В ответ он мяукнул.

Лю взяла рыбу в руку, а затем положила ее на землю, чтобы котенок съел ее. «Давай, давай, это для тебя. Это подарок от тебя», — сказала она. Котенок проигнорировал рыбу и направился к миске с кошачьей едой. Лю была тронута этой сценой. Старшая сестра рассказала ей, что котенок подарил ей куриную ножку. «Я приятно удивлена и поражена. Котенок знает, как отблагодарить», — сказала она.

Многие посмотревшие видео пользователи соцсетей восхитились котенком. «Возможно, это лучший подарок, который он может сделать», — написал один из них.

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