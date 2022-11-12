Приморский нацпарк показал «летающего» котенка леопарда

«Видео продемонстрировало, что котенок в отличной физической форме и полон энергии. Сначала он слегка обнимает лапой молодое дерево, приоткрывая пасть. А потом с внезапной стремительностью подпрыгивает, подобно лемуру, и забавно растопыривает лапы», — говорится в публикации.