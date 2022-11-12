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31 минуту назад

Приморский нацпарк показал «летающего» котенка леопарда

Lenta.ruиещё 1

Приморский нацпарк «Земля леопарда» показал полет котенка дальневосточного леопарда Leo 260M. Видеозапись опубликована на YouTube-канале нацпарка.

Приморский нацпарк показал «летающего» котенка леопарда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В учреждении объяснили, что котенок попал на видео в момент атаки на невидимую добычу.

«Видео продемонстрировало, что котенок в отличной физической форме и полон энергии. Сначала он слегка обнимает лапой молодое дерево, приоткрывая пасть. А потом с внезапной стремительностью подпрыгивает, подобно лемуру, и забавно растопыривает лапы», — говорится в публикации.

В «Земле леопарда» отметили, что такое поведение нормально для молодого и активного зверя.

Котенка Leo 260M в начале августа нашли у границ нацпарка «Земля леопарда», Специалисты предполагают, что он отбился от матери. Сейчас леопарду около восьми месяцев.

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