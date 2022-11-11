Почему у кроликов ангорской породы самая длинная шерсть

Разведение кроликов для шерсти становится популярным в мире, особенно, в Китае, где шерсть кролика является качественным текстильным сырьем высокой экономической ценности. Китайские исследователи, изучив три популярные породы кроликов, определили главный ген для селекции на длинношерстность

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Свое исследование ученые (Колледж зоотехники и науки, Университет Янчжоу; Чжэцзянская академия сельскохозяйственных наук; Объединенная международная исследовательская лаборатория сельского хозяйства и безопасности сельскохозяйственных продуктов, Университет Янчжоу) опубликовали в журнале Agriculture 2022 на портале MDPI.

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«Шерсть кролика - важный материал для производства чулочно-носочных изделий и вязаной одежды. Особенно шерсть ангорского кролика широко используется в производстве текстильного волокна, - пишут авторы. - Длина шерсти - основной экономический признак, имеющий решающее значение для оценки выхода и качества шерсти.

Разные породы кроликов отличаются по скорости роста шерсти. На это также влияют другие факторы, такие как время года, окружающая среда, питание и генетика. Например, производство ангорской кроличьей шерсти меняется в зависимости от колебаний температуры окружающей среды. Предыдущие исследования показали, что ангорские кролики немецкого и французского происхождения имеют самый низкий выход шерсти летом.

В рационе шерстяных кроликов обязательно должен быть определенный уровень меди. Когда уровень добавок меди в рационе составляет 50 мг/кг, это способствует шерстистости, а недостаток, напротив, замедляет рост шерсти, период линьки удлиняется, волос становится жестким и выцветшим, теряет кератин. Кератин – основной белок для синтеза кроличьей шерсти, определяющим ее качество.

стандартные шерстяные кролики (новозеландские кролики), длинношерстные кролики (ангорские кролики),

короткошерстные кролики (кролики рекс). Основываясь на различиях в длине и структуре волос, кроликов в основном делят на три типа:

У ангорских кроликов шерсть, собранная через 75 дней, имеет длину волокна в среднем 55,0 мм.

Длина волокна шерсти новозеландского кролика составляет в среднем 35,4 мм.

Длина волокна кролика рекса достигает лишь 20,0 мм.

Эти фенотипические различия в длине волокон объясняются модификацией генов.

Аномальная длинная шерсть у ангорских кроликов тесно связана с мутантными локусами FGF5. Короткая длина волосяного покрова кролика Рекс и его удивительно мягкая шерсть связаны с аутосомно-рецессивной мутацией, локализованной в хромосоме 14.

Ингибирующий фактор Wnt 1 (WIF1), ключевой ген, регулирует рост и развитие волосяных фолликулов у всех кроликов.

В этом исследовании уровень экспрессии гена WIF1 у кроликов рекс, новозеландских и ангорских показал, что WIF1 был значительно активизирован у кролика рекс, в то время как у ангорского кролика наблюдался самый низкий уровень экспрессии гена WIF1 среди трех пород 88 кроликов, изученных в эксперименте.