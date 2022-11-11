Как появилась в России первая железная дорога

Очень часто можно столкнуться с таким мнением, что Россия в XIX веке катастрофически отставала от мировой цивилизации в своём развитии. Отставание действительно было, но только если сравнивать с самыми передовыми державами, но при этом страна участвовала в этой гонке в самом первом эшелоне и новинки техники здесь появлялись почти одновременно с Англией или Францией. 185 лет назад, 11 ноября 1837 года, в России начала работу первая железная дорога, соединившая Санкт-Петербург и Царское Село.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Произошло это всего через 12 лет после постройки первой в мире железнодорожной ветки в Англии. В 1825 году была запущена линия соединившая Стоктон и Дарлингтон длиной всего в 40 км. Но это была экспериментальная дорога, как только стало ясно, что прекрасно работает так сразу началось строительство новых линий, прежде всего, в интересах промышленности. Везде использовались паровозы Стефенсона.

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В России внимательно следили за достижениями Англии – самой передовой страны того времени. Поэтому, когда там запустили первую ж/д ветку об этом сразу же доложили императору. О необходимости начать строительство железных дорог в России говорили е начала 1820-х годов, такая возможность рассматривалась еще при Александре I, то есть до появления английской.

Вступивший на престол Николай II стал уделять этому уже достаточно пристальное внимание. И сразу же возник проект строительства дороги от Санкт-Петербурга до Москвы. Но стоимость ее была огромной – на одни рельсы столько чугуна требовалось, что можно было оставить без этого ресурса остальные отрасли. А дело-то новое, насколько будет эффективным не ясно.

К тому же стоит понимать, что климатические условия резко отличаются от европейских, что увеличивает и стоимость проекта, и сложность его исполнения. Поэтому вначале посмотрели как это получится у других. У англичан вышло прекрасно, а в 1829 году Николаю II продемонстрировали паровоз Стефенсона, и он решился.

Началась подготовка к реализации проекта. Для этого в 1834 году Горное ведомство пригласило австрийского инженера Франца Антона фон Герстнера, чеха по национальности. Именно он в 1828 году построил первую общедоступную железную дорогу в континентальной Европе, которая соединила Будвейс с Линцем.

И он сразу же отправился на Урал для изучения условий сбыта продукции металлургических заводов, а также составления обзора путей сообщения там. По возвращении, Герстнер составил доклад императору: железные дороги в России надо строить! Ну это и без него знали, для того и позвали.

Но он тоже не просто так на Урал скатался. Инженер начинает составление технической документации, где учтены все аспекты, включая природные и экономические. После его рассмотрения специальным комитетом Герстнеру была выдана привилегия на постройку Царскосельской железной дороги по маршруту Санкт-Петербург – Царское Село – Павловск. Она должна была стать экспериментальной для отработки всех технологий в условиях русского климата.

Стоимость постройки оценили в 3 млн рублей – огромные деньги! Достаточно сказать, что вскоре Аляску продадут всего за 7 млн. На первоначальном этапе финансировал проект внук Екатерины II Алексей Бобринский, но кроме того была объявлена подписка и за полгода нужную сумму собрали. 16 апреля 1836 года был опубликован Указ императора о создании акционерного общества и строительстве железной дороги, а 1 мая уже приступили к работам начиная от Павловска.

И шла очень интенсивными темпами. От Питера до Павловска всего 27,7 км, но мы знаем как даже сейчас гораздо меньшие участки могут строить годами. А тут к 30 сентября было уложено уже 23,5 км рельсов, платформа в Павловске была готова уже в июле и вовсю возводили гостиницу, шло строительство вокзала и паровозного круга в Царском Селе. Дорога была разбита на участки и отдана подрядчикам и артелям, каждый участок делали 30–40 человек – всего до 1800 человек, за ходом работ следили 17 инженеров. Была выделена и охрана стройки, причем не только сторожа, но и 1400 солдат.

3 ноября 1836 года состоялась уже первая обкатка паровоза, но до этого провезли вагоны на конной тяге проверяя рельсы. Это был все тот же паровоз Стефенсона, его изготовили в Англии в Ньюкасле на заводе Т. Гакворта. Доставили морем в разобранном виде, а затем уже вновь собрали в Царском Селе. В России к тому моменту уже был свой паровоз братьев Черепановых, но он использовался на одном из уральских заводов и широкой публике был неизвестен. Про него просто не знали.

1 августа 1837 года началось строительство вокзала в Санкт-Петербурге, а уже 1 октября было завершено. Сейчас на его месте Витебский вокзал, построенный в 1904 году. В этот же день сдали вокзал в Павловске, который был связан галереей с гостиницей.

Поезд состоял из восьми вагонов четырех классов. Первый класс – так называемые «берлины», вмещали восемь человек и имели мягкие сидения. Следующий класс «дилижансы» был почти таким же, но чуть потеснее и вмещал уже 10 человек, как и все остальные. Два следующих класса — открытые повозки, без крыши.

Любопытно, что комфортные классы с крышей назывались «шарабанами», а вот без нее, низшие, — вагонами. Сейчас бы мы окрестили их с точностью до наоборот.

11 ноября (30 октября по старому стилю) 1837 года в 12 часов 30 минут из Санкт-Петербурга в Царское Село отправился первый в России железнодорожный состав. Паровоз вел сам Франц фон Герстнер, в вагонах сидела благородная публика. Первый рейс занял 35 минут, обратный – 27 минут, скорость достигала неслыханных 67 км/ч – с дам и кавалеров явно сдувало шляпки и шляпы.