Как выглядит самый крупный среди самых мелких оленей

Еще одни обитатели биологического заказника «Светлинский» стали героями съемки фотоловушки. В кадр попали косули.

Фото: ProOren ProOren

Съемками поделились специалисты «Заповедного Оренбуржья». Они также рассказали об основных особенностях косуль. Животное является самым крупным среди мелких оленей. Настал период, когда самцы сбрасывают рога. Это происходит каждый год с октября по декабрь.

Через месяц у косуль начинают расти новые рога, они полностью костенеют уже в апреле. Линька у животных проходит два раза в год. К зиме косули покрываются густой шерстью покровительственной окраски, которая спасает их от морозов и обеспечивает хорошую маскировку.