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2 часа назад

Как выглядит самый крупный среди самых мелких оленей

ProOren

Еще одни обитатели биологического заказника «Светлинский» стали героями съемки фотоловушки. В кадр попали косули.

Как выглядит самый крупный среди самых мелких оленей
Фото: ProOrenProOren

Съемками поделились специалисты «Заповедного Оренбуржья». Они также рассказали об основных особенностях косуль. Животное является самым крупным среди мелких оленей. Настал период, когда самцы сбрасывают рога. Это происходит каждый год с октября по декабрь.

Через месяц у косуль начинают расти новые рога, они полностью костенеют уже в апреле. Линька у животных проходит два раза в год. К зиме косули покрываются густой шерстью покровительственной окраски, которая спасает их от морозов и обеспечивает хорошую маскировку.

Еще одной характерной особенностью косуль является «зеркало». Короткий хвост животных окружен пятном пушистой белой шерсти. Этот маячок помогает сбивать хищников с толку и предупреждать сородичей об опасности.

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