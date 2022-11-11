Американец вернул ценности, вывезенные его бабушкой нелегально

Житель США Джон Гомпертс вернул 19 античных предметов, унаследованных от бабушки, поскольку они были вывезены незаконно из стран Европы и Азии. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Артефакты общей стоимостью более $90 тыс. были переданы Италии, Греции, Кипру и Пакистану.

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«Мне показалось, это будет правильно... Я читал истории о том, как возвращают ценности и подумал: у нас есть вещи из других стран, которым по 2500 лет, надо понять, как вернуть их назад», — признался Джон Гомпертс.

Он выяснил, куда можно передать античные ценности, при помощи археолога Кристоса Цироганниса, профессора Кембриджского университета, который специализируется на возвращении нелегально вывезенных артефактов. Он определил происхождение ценностей, посоветовал их вернуть и восхитился тем фактом, что человек решил поступить по справедливости после того, как прочел статьи в The Guardian.

«Он обратился ко мне — со стороны владельца античных предметов непроверенного происхождения это было впервые — и спросил совета, как правильно поступить. Это замечательный пример человека, который поступил так, потому что прочел статьи в The Guardian. <...> Он отправил мне фото древностей, и они явно были аутентичными», — рассказал Цироганнис.

По его словам, 12 предметов относились к Греции, четыре — к Италии, два — к Кипру и один — к Пакистану. Профессор посоветовал Гомпертсу упаковать ценности и доставить к посольствам соответствующих стран, и Гомпертс последовал его рекомендации, что высоко оценили дипломаты соответствующих государств.

В числе предметов, которые были у американца, — тарелки IV века с фигурами гимнастов из Южной Италии, ваза IV века, использовавшаяся в Греции во время брачных церемоний, и фрагмент каменного барельефа с изображениями последователей Будды, вырезанный во II или III веках.

Бабушка Джона Гомпертса, Гизела Шнайдер-Херрманн, скончалась в 1992 году в возрасте 98 лет. В 50-е и 60-е годы она активно участвовала в раскопках античных руин.

«Я не знаю, как к ней попали эти предметы. Она была строгим и порядочным человеком. Но в те годы были иные нормы. Эти вещи были предметом ее страсти, она жила ими», — признался Гомпертс.