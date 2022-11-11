День Анастасии Овечницы: что нельзя делать 11 ноября

В этот день считалось плохой приметой пускать в свой дом незнакомцев или оставлять ребенка без присмотра. Также стоило обходить стороной компании людей, с которыми вы не были прежде знакомы. Замужним в такой день не рекомендовалось ругаться, чтобы не испортить отношений с возлюбленным навсегда. А те девушки, которые еще не встретили своего суженого, не должны были накрывать на стол 11 ноября – согласно поверьям, в таком случае, их встреча со второй половинкой могла встать под угрозу.