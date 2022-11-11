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21 минуту назад

День Анастасии Овечницы: что нельзя делать 11 ноября

Мира Маркина

Издревле на Руси 11 ноября православные люди чтили память святой Анастасии, считавшейся заступницей овец. По этой причине в народном календаре этот день отмечен праздником Анастасии Овечницы.

День Анастасии Овечницы: что нельзя делать 11 ноября
Фото: UnsplashUnsplash

В день Анастасии Овечницы наши предки стригли овец. Шерсть использовали для пряжи, вязали теплые носки или подготавливали ткани для одежды на зиму.

В этот день считалось плохой приметой пускать в свой дом незнакомцев или оставлять ребенка без присмотра. Также стоило обходить стороной компании людей, с которыми вы не были прежде знакомы. Замужним в такой день не рекомендовалось ругаться, чтобы не испортить отношений с возлюбленным навсегда. А те девушки, которые еще не встретили своего суженого, не должны были накрывать на стол 11 ноября – согласно поверьям, в таком случае, их встреча со второй половинкой могла встать под угрозу.

Народные приметы о теплой и холодной зиме

Погодные приметы

  • Дождь 11 ноября сулит похолодание.
  • Ночной иней говорит о том, что днем снега ждать не стоит.
  • Облака низко летают – можно ждать морозов.
  • Сквозь облака пробиваются солнечные лучи – к теплу.
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