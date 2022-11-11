Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
2 часа назад

Россиянин выловил в Оке щуку-гиганта

Мира Маркина

Житель Калуги Кирилл Козлов выловил щуку-гиганта весом около восьми килограммов.

Россиянин выловил в Оке щуку-гиганта
Фото: Кирилл Козлов/vk.comКирилл Козлов/vk.com

"То тюкнет несколько раз за проводку, то снаружи засечётся, а то и вовсе выплюнет приманку возле лодки",

– рассказал о трофее рыбак.

Найдена самая тяжелая костная рыба в мире

По словам мужчины, есть такое наблюдение: если ловится небольшая рыба, на крупный улов можно не рассчитывать. Исключения случаются, но редко:

"Попасть на такое "партсобрание" большая удача, но перед ледоставом это вполне реально",

– отметил Козлов.

Однако щука весом восемь килограммов – не рекорд для рыбака. В 2017 году он уже вылавливал экземпляр весом 9200 килограммов.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что индийские рыбаки поймали в сети рвоту кашалота на 36 млн рублей.

Кирилл Козлов,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители