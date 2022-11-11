Россиянин выловил в Оке щуку-гиганта

Житель Калуги Кирилл Козлов выловил щуку-гиганта весом около восьми килограммов.
"То тюкнет несколько раз за проводку, то снаружи засечётся, а то и вовсе выплюнет приманку возле лодки",
– рассказал о трофее рыбак.
По словам мужчины, есть такое наблюдение: если ловится небольшая рыба, на крупный улов можно не рассчитывать. Исключения случаются, но редко:
"Попасть на такое "партсобрание" большая удача, но перед ледоставом это вполне реально",
– отметил Козлов.
Однако щука весом восемь килограммов – не рекорд для рыбака. В 2017 году он уже вылавливал экземпляр весом 9200 килограммов.
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