Россиянин выловил в Оке щуку-гиганта

Житель Калуги Кирилл Козлов выловил щуку-гиганта весом около восьми килограммов.

Фото: Кирилл Козлов/vk.com Кирилл Козлов/vk.com

"То тюкнет несколько раз за проводку, то снаружи засечётся, а то и вовсе выплюнет приманку возле лодки",

– рассказал о трофее рыбак.

По словам мужчины, есть такое наблюдение: если ловится небольшая рыба, на крупный улов можно не рассчитывать. Исключения случаются, но редко:

"Попасть на такое "партсобрание" большая удача, но перед ледоставом это вполне реально",

– отметил Козлов.

Однако щука весом восемь килограммов – не рекорд для рыбака. В 2017 году он уже вылавливал экземпляр весом 9200 килограммов.