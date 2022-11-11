Так, норвежская история о принцессе, полюбившей простолюдина, больше похожа на сказку, но на самом деле это современная реальность.

По всему миру шумно обсуждают то, что норвежская принцесса Марта Луиза отказалась от своих королевских обязанностей ради любви к афроамериканцу-шаману. Принцесса сохранит свой титул, но отказывается от официальных обязанностей, чтобы «создать более четкую границу» между своей личной и королевской ролью. Смотрите видео, чтобы узнать подробности об этой сказочной истории любви.