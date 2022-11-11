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58 минут назад

Почему видов животных так много: ученые нашли ответ

Ferra.ru

Ученые Кёльнского и Оснабрюкского университетов выяснили, что хаос — важный фактор биоразнообразия. Иными словами, он способствует тому, что видов животных так много.

Почему видов животных так много: ученые нашли ответ
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные продемонстрировали на биологических системах с одним видом, что даже при абсолютно постоянных внешних условиях в системах может возникать хаотическая непредсказуемая динамика. В целом неравномерная динамика численности особей в популяции может существенно влиять на сосуществование видов.

Наблюдаемый феномен имеет фундаментальные последствия для понимания эволюционных процессов, поскольку потенциальное сосуществование конкурирующих видов или клеточных линий с меняющейся численностью является важной основой высокого биоразнообразия на Земле. Это может объяснить, почему на нашей планете возникло такое огромное разнообразие видов.

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