Почему видов животных так много: ученые нашли ответ

Ученые Кёльнского и Оснабрюкского университетов выяснили, что хаос — важный фактор биоразнообразия. Иными словами, он способствует тому, что видов животных так много.

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Учёные продемонстрировали на биологических системах с одним видом, что даже при абсолютно постоянных внешних условиях в системах может возникать хаотическая непредсказуемая динамика. В целом неравномерная динамика численности особей в популяции может существенно влиять на сосуществование видов.