Тайна могил ликвидаторов Чернобыля: почему хоронили пустые гробы

Как известно, на Митинском кладбище Москвы нашли свой последний приют первые жертвы Чернобыльской катастрофы. Однако некоторые могилы здесь символические, то есть под тяжелыми плитами нет останков. Почему же так случилось, что Валерий Ходемчук, Александр Лелеченко и Владимир Шашенок не были похоронены вместе с остальными.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Валерий Ходемчук

Видео дня

На сегодняшний день Валерий Ильич Ходемчук считается первой жертвой Чернобыльской катастрофы, случившейся на атомной электростанции 26 апреля 1986 года. Как утверждает автор книги «Чернобыль: события и уроки» Василий Возняк, 35-летний Ходемчук в момент аварии занимал на АЭС должность старшего оператора главных циркуляционных насосов, рабочее место которого как раз находилось в зоне обвала. Инженер Александр Ювченко в интервью британской газете The Guardian вспоминал о том, что он и его коллеги, поняв, что произошло, тут же бросились искать Ходемчука. По словам Ювченко, «все вокруг обволокло паром».

Как выразился Ювченко, Валерия Ходемчука «превратило в пар». Адам Хиггинботам, автор книги «Чернобыль. История катастрофы», тоже предполагает, что оператор насосов действительно был испарен взрывом или же раздавлен массой рухнувшего бетона и оборудования. Чаще всего пишут, что Ходемчук просто погиб на 4-м энергоблоке, где и произошел взрыв. Дело в том, что точно установить, что случилось с Валерием Ильичом, не представляется возможным, поскольку его тело так и не было обнаружено. Именно поэтому на Аллее Славы на Митинском кладбище Москвы, где похоронены первые погибшие в Чернобыльской трагедии, могила Ходемчука осталась пустой.

Александр Лелеченко

На Митинском кладбище также установлена символическая могильная плита с именем Александра Григорьевича Лелеченко. В момент аварии на Чернобыльской АЭС, если верить Григорию Медведеву, автору книги «Чернобыльская тетрадь. Документальное расследование», он занимал должность заместителя начальника электроцеха. В электрическом цехе тогда боролись за предотвращение водородного взрыва, которым могло накрыть Минск, находившийся более чем в 300 километрах.

47-летний Александр Григорьевич 4 дня не покидал свое рабочее место. Как отмечает в издании «Чернобыль 01:23:40» Эндрю Ливербарроу, Лелеченко, оберегая более молодых коллег, сам трижды ходил в электролизерную для того, чтобы отключить подачу водорода. Электролизерная находилась рядом с завалами, повсюду были обломки топлива и реакторного графита. Неудивительно, что в какой-то момент Александр Лелеченко почувствовал себя плохо, но едва получив первую помощь в санчасти (ему влили физраствор через капельницу), вернулся на станцию.

Александра Григорьевича Лелеченко увезли в Киев уже в тяжелом состоянии. Общая доза радиации, полученная им, составила 2,5 тысячи рентген. Очевидцы, слова которых приведены в книге Михаила Одинца «Чернобыль: дни испытаний», рассказывали, что, несмотря на мучения, Лелеченко вел себя мужественно. Он умер 7 мая 1986 года и был похоронен в селе Степное Полтавского района Полтавской области.

Владимир Шашенок

Инженер Владимир Николаевич Шашенок тоже вел себя достойно в последние часы своей жизни. По свидетельствам очевидцев, которые приведены в книге «После Чернобыля» Л.С. Кабичевой, Шашенок, уже находясь в больнице, временами приходил в сознание и твердил одно и то же: «Отойдите от меня! Я из реакторного!». В таком состоянии он был способен думать о других. Примечательно, что Владимир Николаевич на Чернобыльской АЭС тогда уже не работал. Незадолго до трагедии, в начале апреля 1986 года, он был переведен на предприятие «Смоленскатомэнергоналадка». Его пригласили на станцию специально на испытания.