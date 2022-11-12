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33 минуты назад

На старых кадрах нашли "путешественника во времени"

Диана Товсепова

Пользователи соцсетей считают, что они доказали реальность путешествий во времени с помощью изображения человека с мобильным телефоном на концерте Элвиса Пресли .

На старых кадрах нашли "путешественника во времени"
Фото: СоцсетиСоцсети

На кадрах с последнего концерта Элвиса Пресли в 1977 году заметили женщину с мобильным телефоном, которая снимает на видео артиста во время выступления.

Соцсети

«Определенно очень похоже на одну из сегодняшних телефонных камер», - пишет один из пользователей соцсетей.

На кадрах 30-х годов обнаружили "путешественницу во времени"

Некоторые утверждали, что устройство не было замечено другими в толпе, потому что их внимание было приковано к Элвису.

Ранее мы писали о том, кем на самом деле была Ванга.

Истории,Элвис Пресли,
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