На старых кадрах нашли "путешественника во времени"

Пользователи соцсетей считают, что они доказали реальность путешествий во времени с помощью изображения человека с мобильным телефоном на концерте Элвиса Пресли .

Фото: Соцсети Соцсети

На кадрах с последнего концерта Элвиса Пресли в 1977 году заметили женщину с мобильным телефоном, которая снимает на видео артиста во время выступления.

Соцсети

«Определенно очень похоже на одну из сегодняшних телефонных камер», - пишет один из пользователей соцсетей.

Некоторые утверждали, что устройство не было замечено другими в толпе, потому что их внимание было приковано к Элвису.