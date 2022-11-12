Под Леди Гагу и Джексона: крысы оказались способны танцевать под музыку

Исследователи из Токийского университета показывали крысам клипы Леди Гаги, Queen и Майкла Джексона, а также включали им сонату Моцарта в четырёх разных темпах. Делали они это не просто так: фиксировали, как грызуны качают головой в такт музыке.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Покачивания головой фиксировались как на камеру, так и с помощью миниатюрного датчика. Учёные сообщили, что крысы демонстрируют врождённую — то есть без какого-либо обучения — способность следовать ритму в пределах 120-140 ударов в минуту.