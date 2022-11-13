Названы главные источники доходов Елисеевского магазина в Москве

Главные источники доходов легендарного Елисеевского магазина в Москве стали известны в материале «Мосленты».

Фото: Мослента Мослента

Основной статьей дохода магазина были продукты и вино. К концу XIX столетия через него в Россию доставлялось 22,7 процента всех потребляемых в империи иностранных вин — 120 тысяч ведер, 15 процентов сыра, 14 процентов прованского масла.

Шли годы, магазин давал хорошую выручку, капиталы владельца стремились вверх. И Григорий Елисеев успел открыть свои торговые заведения не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Киеве. И везде число покупателей было внушительным.