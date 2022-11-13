Почему японские белки-летяги такие милые

Японские белки-летяги ведут довольно скрытный образ жизни, поэтому их так сложно сфотографировать, даже если вы точно знаете, где искать этого зверька. "Рамблер" рассказывает, как живут и чем питаются японские белки-летяги и почему они невероятно милые.

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Эти невероятные зверьки покоряют своей внешностью - большие относительно тела глаза делают их такими же милыми, как и кошки, крошечные размеры и способность "летать" только добавляют шарма.

На самом деле белки-летяги не летают вопреки своему названию а планируют благодаря большим кожаным перепонкам, расположенным между передними и задними конечностями. Планируя с ветки на ветки, елки перемещаются между деревьями. Селиться они предпочитают среди кедров или осин, также могут быть не против ольхи.

В отличие от обычных белок, японские летяги не впадают в спячку, но зимой могут проспать несколько дней подряд. За кормом они выбираются ночью, а днем предпочитают проводить время в уютном гнезде. Поэтому их так сложно сфотографировать в живой природе. Живут японские белки-летяги на островах Хонсю и Кюсю, а также в некоторых частях России и Европы. На японских очень похожи сибирские белки-летяги. Они такие же милые крошки.

Кстати, японскую белку-летягу еще называют момонгой. Размеры тела не превышают 20 сантиметров, а вес - не более 200 граммов.