Почему человечество еще не встретилось с другими цивилизациями

В NASA озвучили новую теорию, объясняющую, почему люди до сих пор не встретились ни с одной инопланетной цивилизацией. Ученые считают, что этой встречи, скорее всего, никогда не будет.

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«Ученые предположили, что вся разумная жизнь на других планетах просто уничтожила себя, прежде чем достигла такой точки эволюции, что стал возможен контакт с другими цивилизациями», – передает Planet Today.

Эксперты также уверены, что человечество тоже идет по пути самоуничтожения. Подобная участь ждет все живое на Земле, если не начать действовать.