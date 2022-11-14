Почему человечество еще не встретилось с другими цивилизациями

В NASA озвучили новую теорию, объясняющую, почему люди до сих пор не встретились ни с одной инопланетной цивилизацией. Ученые считают, что этой встречи, скорее всего, никогда не будет.
«Ученые предположили, что вся разумная жизнь на других планетах просто уничтожила себя, прежде чем достигла такой точки эволюции, что стал возможен контакт с другими цивилизациями», – передает Planet Today.
Эксперты также уверены, что человечество тоже идет по пути самоуничтожения. Подобная участь ждет все живое на Земле, если не начать действовать.
Ученые опасаются, что вся разумная жизнь имеет дисфункции, которые доводят ее до того, что она самоуничтожается, не достигнув выхода на межцивилизационный уровень. В случае с человечеством такими причинами может стать пандемия, ядерная война и даже неконтролируемый искусственный интеллект.