Названы книги, которые россияне перечитывают чаще всего

Чаще всего россияне перечитывают роман «Мастер и Маргарита», сообщает PRIMPRESS. Результаты исследования, проведенного группой компаний «ЛитРес» и онлайн-кинотеатром Premier, были опубликованы ТАСС.

Отмечается, что российские читатели чаще всего вновь берутся за чтение романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Из зарубежной литературы предпочтение отдается серии книг писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Перечитывать любимые книги любят 84% респондентов.