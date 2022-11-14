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32 минуты назад

Названы книги, которые россияне перечитывают чаще всего

Primpress

Озвучены результаты проведенного исследования

Названы книги, которые россияне перечитывают чаще всего
Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Чаще всего россияне перечитывают роман «Мастер и Маргарита», сообщает PRIMPRESS. Результаты исследования, проведенного группой компаний «ЛитРес» и онлайн-кинотеатром Premier, были опубликованы ТАСС.

Отмечается, что российские читатели чаще всего вновь берутся за чтение романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Из зарубежной литературы предпочтение отдается серии книг писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Перечитывать любимые книги любят 84% респондентов.

Истории,Евгений Онегин,Михаил Булгаков,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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