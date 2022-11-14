Перечислены отличительные признаки советских детских садов

Многие отметили, что в советских садиках обязательно стояла кварцевая лампа, а также был уголок с цветами и аквариумом. «Сейчас ничего нельзя в группах, ни цветов, ни рыбок. А ведь раньше приучали ухаживать за ними. Здорово было!», «Аквариум с золотыми рыбами был. Телевизора не надо», — поделились воспоминаниями в комментариях.