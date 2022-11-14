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6 минут назад

Перечислены отличительные признаки советских детских садов

Мослента

Отличительные признаки детских садов в СССР перечислили россияне в Telegram-канале «Старая Москва». На дискуссию пользователей натолкнуло черно-белое фото занятия в дошкольном учреждении тех времен.

Перечислены отличительные признаки советских детских садов
Фото: МослентаМослента

Многие отметили, что в советских садиках обязательно стояла кварцевая лампа, а также был уголок с цветами и аквариумом. «Сейчас ничего нельзя в группах, ни цветов, ни рыбок. А ведь раньше приучали ухаживать за ними. Здорово было!», «Аквариум с золотыми рыбами был. Телевизора не надо», — поделились воспоминаниями в комментариях.

Кто-то рассказал, что летом в детских садах занятия по гимнастике устраивали на веранде. Там же проходил дневной сон. «Причем мы сами ставили раскладушки, сами вытаскивали свернутые матрасы из специальных ячеек, заправляли. Ну, может, нянька помогала», — отметил один из фолловеров.

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