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34 минуты назад

Кузьминки осенние: что нельзя делать 14 ноября

Мира Маркина

Православные верующие 14 ноября чтят память преподобных Космы и Дамиана. В народном календаре этот праздник именовали днем Кузьмы и Демьяна, иногда попросту называя его Кузьминками.

Кузьминки осенние: что нельзя делать 14 ноября
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Согласно поверьям, именно с этого дня осень отступает и приходит зима. Как правило это проявляется очень заметно – наступает резкое похолодание. В народе даже сформировалась пословица – "Кузьминки – об осени поминки". Потому важным считалось в этот день закончить последние приготовления к зиме – утеплить жилье, укрыть растения, спрятать скотину, завершить уборку на участке и огороде.

Сны, которые снились в ночь на Кузьму и Демьяна, наши предки считали вещими.

В этот день считалось плохой приметой заниматься рукоделием, тратить деньги на покупки и даже давать милостыню нуждающимся. На Руси верили, что нарушение этих правил приведет к бедам и болезням.

Синичкин день: что нельзя делать 12 ноября

Одиноким девушкам в такой день полагалось молиться преподобным братьям о счастливом замужестве. Считалось, что просьбы, вознесенные в такой день, обязательно будут услышаны.

Погодные приметы

  • Теплый день сегодня сулит мягкую зиму.
  • Если реки уже покрылись льдом, то не вскроются теперь уже до весны.
  • К вечеру потеплело – грядущий день будет пасмурным.
  • На деревьях еще остались листья – зима будет суровой.
Истории,ПРЕДОК,
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